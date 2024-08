Jorge Valdivia reaccionó a la nueva nómina de la selección chilena. La Roja debe enfrentar a Argentina y Bolivia por la séptima y octava fecha de las eliminatorias y el Mago considera que ya es hora de darle jineta a un jugador del recambio.

Es que el Tigre no cuenta con Arturo Vidal ni Gary Medel. Claudio Bravo no fue considerado aún sin equipo mientras Alexis Sánchez es baja por lesión. Así las cosas. De la generación dorada aparecen apenas Mauricio Isla y Eduardo Vargas.

Pero Valdivia quiere a Paulo Díaz como capitán, considerando su regularidad y alto desempeño mostrado como titular absoluto en Rver Plate desde hace un par de años.

“Si se da una lógica, que no siempre se da, debería ser Mauricio Isla el capitán, por el tiempo, pero en lo personal, a mí me gustaría que asumiera mucho más ese rol de protagonista principal Paulo Díaz. Me gustaría que fuera Paulo Díaz el capitán”, dijo Valdivia en Radio ADN.

También Suazo, Vargas no

El Mago agrega que “no se me había ocurrido Gabriel Suazo, que es un buen nombre, pero no puede estar el primer partido”, recordando que el lateral está suspendido contra Argentina por la expulsión en Copa América.

Valdivia agregó que “uno ve en Paulo seguridad , confianza, tranquilidad, soberbia de la buena, que es parte del fútbol; y siento que muchos esperamos que asuma ese liderazgo y personalidad que tiene en River Plate”.

El Mago cree que hay que potenciar el liderazgo de Paulo Díaz por sobre la experiencia de Isla y Vargas.

Consultado por qué no pone a Turbomán como capitán, el Mago sentencia que “a Vargas no lo veo tanto como capitán. Yo no veo a Edu de capitán, a Mauricio sí, que tiene un liderazgo más relacionado con Claudio Bravo. El Edu es distinto y que no se mal entienda: lo veo como un líder, pero no como capitán. Que después no digan que dije que el Edu no es líder”.

¿Cuándo juega la selección chilena por eliminatorias?

La Roja vuelve a la acción camino al Mundial 2026 el jueves 5 de septiembre, como visita contra Argentina por la séptima fecha de las eliminatorias. El martes 10 del mismo mes recibirá a Bolivia. Los duelos son válidos por la séptima y octava fechas, respectivamente.