La selección chilena vive una pesadilla contra Bolivia, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Roja empezó perdiendo 0-1 a los 12′ y en los 34′ el entrenador Ricardo Gareca dejó la escoba al “matar” a Ben Brereton…

El inglés de La Roja comenzó entre los titulares, pero en medio de la desventaja, Gareca lo mandó a la banca por Vicente Pizarro, con apenas media hora en la cancha.

La insólita determinación del Tigre Gareca dejó la escoba en el estadio y en la transmisión del partido en Radio Agricultura. Nadie podía entender y el panel de la 92.1 FM estalló en indignación.

“Voy a marcar la modificación: se va Brereton”, informó Tomate Alvarado encontrando la exclamación de Francisco Sagredo… ¡Sacó a Brereton”. Patricio Yáñez quedó impactado: “¡Noo!”.

Indignación total con Gareca por Brereton

“¿Qué es esto?”, agregó Sagredo encontrando la respuesta de Juan Cristóbal Guarello: “se equivocó, sería todo”. Sagredo replicó que “no estaba jugando mal Brereton”. “Está loco (Gareca)”, complementó King Kong.

Guarello añadió que “lo va a sacar a Ben y se le va a venir el estadio encima, y lo va a tener que explicar después”. Cristián Caamaño sostuvo que “me parece que de los cuatro de arriba, el más bajo está atrás… porque lo de Paulo Díaz es sintomático”.

La cara de Ben lo dice todo: así reaccionó la transmisión de Radio Agricultura.

Ahí comenzó en encontrón de Guarello con Yáñez: “se va a incendiar esto. No puede. Es inaceptable, le da media hora. Esto es personal”, sostuvo el periodista mientras el otrora delantero manifestó medio mosqueado: “¿cómo va a ser personal?”.

Las reacciones que siguieron

-Guarello: “le da media hora, acaba de pisar la pelota Vargas y se cae, pero saca a Brereton…”.

-Yáñez: “uh, mira los compañeros. Lo van a buscar. Bien los compañeros. Pero cómo va a hacer una cuestión personal de Gareca”.

-Guarello: “hace rato poh, lo dijo”.

-Yáñez: “cómo va a ser personal, no lo puedo creer”.

-Guarello: “¿saben lo que pasa? Gareca no lo quería poner, lo puso, y cuando vio, lo saca altiro. Lo pone medio presionado por el ambiente, porque Gareca al final es humano y le pesa el apriete del ambiente, pero nunca ha tenido convicción con Ben. Lo pone diez minutos, al otro lo saca a la media hora.

Gareca saca a Brereton a la media hora de partido contra Bolivia.

¿Qué hace Gareca? Manda al frente a Brereton, al final al sacarlo a la media hora está diciendo: saben qué, estamos jugando mal por culpa tuya. Y te saco. Te echo a ti la culpa delante de todos estos huevones, tú tienes la culpa y te saco porque yo nunca te quise y al final te pongo por la presión de los hinchas y los comentarista.

Pero si no te gusta no lo nomines, no lo pongas. Para qué lo pones, para matarlo”.

-Sagredo: “yo no veía un partido malo de Breteron, era peor el partido de Osorio y Vargas. Me llama la atención”.