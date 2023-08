Han pasado casi tres meses y Alexis Sánchez sigue sin encontrar un nuevo club, ni sumar partidos con Marsella. En la previa de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, empiezan a aumentar las preocupaciones por la situación del delantero histórico de la Roja. Gary Medel fue uno de los que se refirió al respecto y manifestó su opinión acerca del Niño Maravilla.

En entrevista con la Radio Futuro, el Pitbull se refirió a su compañero y amigo, quien no ha tenido minutos desde el cierre de la temporada pasada, a principios de junio. Con la mentalidad puesta en el partido contra Uruguay, el defensor chileno mostró su preocupación.

“Sobre Alexis, es un tema complicado que no esté jugando, porque uno siempre tiene que llegar con minutos de competencia, con partidos en su cuerpo para estar bien, no es lo mismo que no estar jugando durante tres meses, o no sé hace cuánto que no está compitiendo Alexis“, comenzó diciendo Gary.

Pese a la falta de continuidad en Europa, Medel expresó la importancia del Tocopillano para la selección chilena, argumentando que es indispensable para recolectar puntos en el inicio de la Eliminatorias Sudamericanas.

“Él es un jugador que se pone a tono rápidamente, porque se cuida mucho en lo físico y mental. Espero que pueda estar con nosotros en estos dos partidos que son muy importantes, y donde debemos rescatar la mayor cantidad de puntos, si son seis, si son cuatro. Lo necesitamos a Alexis porque es muy importante para la Selección”, finalizó el Pitbull.

¿Cuándo debuta Chile en las Eliminatorias?

La Selección Chilena hará su estreno en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 el viernes 8 de septiembre, visitando a Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo, a las 20:00 horas.

¿A que club irá Alexis Sánchez?

El Niño Maravilla tiene plazo hasta el 31 de agosto a las 23:59 horas para encontrar un club en Alemania, Italia, Inglaterra, España y Francia, las grandes ligas europeas. Los rumores más fuertes apuntan a un regreso a Inter de Milán.