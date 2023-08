A menos de un mes para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, Alexis Sánchez no tiene club. El Niño Maravilla no ha concretado su llegada a ningún elenco, aunque se acerca al Inter de Milán, y genera dudas respecto a cómo llegará para los desafíos de la selección chilena en septiembre.

Rafael Olarra, por ejemplo, cree que no debería ser titular. Si bien el exfutbolista manifiesta que Eduardo Berizzo tiene que llamarlo sí o sí para los partidos ante Uruguay y Colombia, considera que puede no estar para jugar los 90 minutos en ambos encuentros.

“Alexis Sánchez es la selección chilena. Él es un jugador de selección siempre, mientras él esté disponible. Me parece que tiene que venir, que hay que nominarlo sí o sí porque es fundamental por el trabajo, el día a día y los rivales. Es demasiado importante”, partió diciendo en ESPN F Show.

“Pero, y aquí viene mi pero, dudo de la consistencia futbolística que pueda tener un jugador que seguramente está entrenando y en buenas condiciones como siempre, pero que va a llegar con un atraso futbolístico en relación a compañeros que ya empezaron sus ligas”, comentó.

“Eso me preocupa. Y esa preocupación me hace pensar que quizás no está para empezar. Mientras no lo vea entrenando con equipo… A la selección hay que llamarlo sí o sí, pero tengo mis reparos respecto a la titularidad por sus escasos minutos de fútbol”, decretó.

¿Cuándo debuta Chile en las Eliminatorias?

La selección chilena debuta en las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre: el viernes 8, desde las 20:00 horas, va a enfrentar a Uruguay en Montevideo por la primera fecha.

¿Dónde va a jugar Alexis Sánchez?

Alexis Sánchez aún no concreta su llegada a ningún club, pero su gran deseo es volver al Inter de Milán. El Niño Maravilla tiene plazo hasta el 31 de agosto a las 23:59 horas para encontrar un club en Alemania, Italia, Inglaterra, España y Francia, las grandes ligas europeas.