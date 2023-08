En poco más de dos semanas, la Selección Chilena inicia su camino en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, visitando a Uruguay, y uno de los fijos en La Roja, como Gary Medel, le deja un claro mensaje al técnico Eduardo Berizzo.

Si bien la Celeste no contará con Luis Suárez en el ataque, seguramente Marcelo Bielsa pondrá como eje ofensivo a Darwin Núñez, estrella del Liverpool inglés.

De cara al estreno ante Uruguay por Eliminatorias, Gary Medel conversó con Radio Futuro y le avisó a Eduardo Berizzo en qué puesto prefiere jugar en La Roja.

¿Dónde quiere jugar Gary Medel en Eliminatorias?

“En general me gusta jugar a mi de acuerdo a cómo se plantea el rival, si juegan con dos atacantes, prefiero jugar con línea de 3, y si atacan con uno, prefiero línea de cuatro, pero ese tema lo decide el entrenador”, parte diciendo el Pitbull.

En esa línea, Medel le deja un claro aviso a Berizzo, al afirmar que “a mi me gusta jugar de central, siempre me he acomodado y más ahora que lo encuentro súper fácil”.

“Después, uno está disponible para lo que requiera el técnico, ya sea dentro o fuera de la cancha, pero obvio que siempre quiero jugar, por cómo entreno y al final, todo depende de mi”, sentencia el capitán de Vasco Da Gama.

¿Cuándo debuta Chile en las Eliminatorias?

Seguramente con Gary Medel en cancha, la Selección Chilena hará su estreno en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 el viernes 8 de septiembre, visitando a Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo, a las 20:00 horas.