Gareca y el ex jugador de La Roja que llamó para que fuera parte de su cuerpo técnico

Cuando finalmente se concretó su llegada a la Selección Chilena, se sabía que el técnico Ricardo Gareca estaba en búsqueda de algún ex jugador del combinado nacional para que sea parte de su cuerpo técnico, donde uno de los nombres que se mencionó fue el de Jean Beausejour.

Si bien en diálogo con Radio ADN, el Tigre no descartó al ex lateral izquierdo, dejó en claro al respecto que “los jugadores históricos siempre tienen las puertas abiertas en la selección“, y dio a conocer un nombre con el cuál tomó contactos.

Es que dentro de los ex seleccionados chilenos con los que Gareca conversó para ofrecerle un lugar en su cuerpo técnico, en charla con El Mercurio de Calama, reconoció que Waldo Ponce, a quien dirigió en su paso por Vélez Sarsfield, fue el elegido, pero con una respuesta negativa.

“Tuve una charla con Waldo Ponce, porque lo tuve en Vélez Sarsfield, y que ha sido un referente importante de la Selección, pero no puede porque tiene que tener el curso de entrenador, porque es importante para poder desenvolverse dentro del campo de juego”, declaró el estratega de La Roja.

¿Quiénes forman el cuerpo técnico de Gareca en Chile?

Los principales hombres de confianza que tiene el Tigre, y que trabajan con él desde su paso por la selección de Perú, son su ayudante técnico Sergio Santín, más el preparador físico Néstor Bonillo; pero a su llegada al país, sumó dos nuevos nombres.

El primero de ellos es Sebastián Rojas, ex PF de la Selección Chilena Sub 20 de Patricio Ormazábal, que será ayudante de Bonillo; el otro, es Bruno Vásquez, ex colaborador de Nicolás Córdova en Qatar, como el entrenador de arqueros.

¿Cómo fue el paso de Ponce por La Roja?

En duelos oficiales, el ex defensor central disputó un total de 46 encuentros con la Selección Chilena, entre 2006 y 2011, donde convirtió cuatro goles, además de ver acción en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Copa América Argentina 2011.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.