A finales de enero, se dio a conocer que Ricardo Gareca, nuevo entrenador de la Selección Chilena, estaba en la definición de integrantes nacionales para su cuerpo técnico, donde se mencionó como opciones para ser ayudantes a Nelson Tapia y Jean Beausejour.

De hecho, el bicampeón de América señaló al respecto, a Radio ADN, que “si hubiese contacto no tendría problema en decirlo. No es algo que salió de mí. No le he dicho a nadie que me proponga”. Sin embargo, no estará en La Roja.

Es que según reporta el diario La Tercera, finalmente la Selección pudo completar el cuerpo técnico que trabajará con Gareca, en una tarea que tuvo a su cargo el ex jugador Marko Biskupovic, hoy Jefe de Identificación (ID), Scouting y Análisis de la Federación de Fútbol, junto al gerente de selecciones Rodrigo Robles.

El primer nacional que trabajará con el Tigre es Sebastián Rojas, quien será ayudante del preparador físico Néstor Bonillo, y que trabajó junto a Patricio Ormazábal en el seleccionado Sub 20 que fracasó estrepitosamente en el Sudamericano de Colombia.

Mientras que el otro nuevo integrante del staff de La Roja es Bruno Vásquez, quien será el preparador de arqueros del equipo adulto, y que su última experiencia fue reciente, con Nicolás Córdova en la Selección Sub 23 de Qatar, además de un paso importante por Universidad de Chile.

¿Cuándo debutará Gareca al mando de La Roja?

Será en la próxima fecha FIFA del mes de marzo, el momento en que el técnico argentino dirigirá por primera vez a Chile, y lo hará en Europa, donde están programados dos encuentros amistosos, uno de ellos confirmados.

A la espera de ratificarse que el primero de los duelos será el sábado 23 de marzo, ante Argelia; ya es oficial que el martes 26, se medirá con el subcampeón mundial Francia, en la ciudad de Marsella, a partir de las 17:00 horas (de Chile).

