Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Chilena, se encuentra de ronda por varios medios de comunicaciones dando entrevistas, la última de ellas al canal de YouTube, Media Punta, donde no puso reparos a la hora de elegir al mejor jugador que ha visto en La Roja.

Durante la charla, el periodista Daniel Arrieta le consulta por cómo ha sido su relación con futbolistas nacionales, a lo que el Tigre recordó los tres que dirigió en algunos de los equipos que dirigió, principalmente en Argentina.

“He tenido a Esteban Valencia en (Colón de) Santa Fe, a Waldo Ponce que es un muchacho extraordinario en Vélez. No quiero olvidarme”, reconoció Gareca, aunque hizo un párrafo aparte para dedicarle un feroz elogio al último de los chilenos que tuvo a nivel clubes, como Jorge Valdivia.

¿Cuál fue el elogio que hizo Gareca al “Mago” Valdivia?

“A Jorge lo tuve en Palmeiras muy breve, pero me pareció, a nivel personal y como jugador, extraordinario”, aseguró el Tigre, quien no dudó en calificar al ex creativo como “uno de los mejores jugadores que yo he visto, que he tenido la posibilidad de tener“.

De hecho, Gareca sólo pudo dirigir en el cuadro paulista durante 15 compromisos en la temporada 2014, y lo curioso es que sólo una vez puso en cancha a Valdivia, durante 20 minutos en la derrota por 1-2 ante Sao Paulo, por el Brasileirao.

¿Cuándo será el debut del Tigre en la Selección?

En poco más de un mes, para la primera fecha FIFA del 2024, Ricardo Gareca hará su debut oficial al mando de la Selección Chilena, y lo hará con dos encuentros amistosos que disputarán en Europa.

El viernes 22 de marzo, desde las 16:45 horas (de Chile), Gareca y La Roja se enfrentarán con Albania, en el Estadio Ennio Tardini de Parma, Italia; cuatro días después, el martes 26, visitarán a Francia, en el Stade Velódrome de Marsella, a las cinco de la tarde.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.