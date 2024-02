Dentro de las entrevistas que ha realizado Ricardo Gareca por la prensa nacional, en el marco de su estreno como entrenador de la selección chilena, tuvo una muy especial donde abrió su lado íntimo para contar aspectos de su vida personal.

Fue en el programa que se emite en YouTube, Media Punta, que conducen Nicolás Peric y el periodista Daniel Arrieta, donde el Tigre sacó el otro lado de su vida que no se ve en una cancha de fútbol.

Por lo mismo, se le preguntaron otro tipo de cosas, como el cuidado de su pelo, cómo andaba con los asados, además de sus gustos musicales, que es algo que siempre lo acompaña.

Fue entonces cuando reveló los grupos que lo han marcado en su vida, que no son sólo ligados al rock como muchos creen, donde incluso está su lado romántico.

La música del Tigre

“Tengo variedades musicales. Me han dicho rockero, por la forma de vestir, pero es porque no estoy de andar todo el día en saco y corbata”, comienza explicando el entrenador de la Roja.

“Me gusta de todo. Soy de la época de The Beatles, de los Rolling Stones, pero también me gusta Soda Stereo. También se apreciar a Luis Miguel, Julio Iglesias”, sorprendió.

En ese sentido deja en claro que no se le puede agrupar sólo con un estilo, porque escucha muchas cosas, pero hay uno que le genera más gusto en el oído.

“No soy de encasillarme. Soy de escuchar desde el rock hasta el rap o reggaetón. No es que escuche continuamente reggaetón, puedo escuchar unos temas, pero no me encasillo. Soy más del rock, de ese estilo, que otra cosa”, precisó.

¿Cuándo debuta Gareca en la selección chilena?

El viernes 22 de marzo, desde las 16:45 horas (de Chile), Gareca y La Roja se enfrentarán con Albania, en el Estadio Ennio Tardini de Parma, Italia; cuatro días después, el martes 26, visitarán a Francia, en el Stade Velódrome de Marsella, a las cinco de la tarde.

