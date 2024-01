Gareca se desmarca de las selecciones juveniles de la Roja: "No puedo desenfocarme"

Ricardo Gareca tuvo su presentación como nuevo entrenador de la selección chilena. En una extensa conversación, el Tigre habló de su llegada y los objetivos para su periodo al mando de Chile, pero además dejó un mensaje particular: que su foco estará sólo en la adulta y que no se meterá en el trabajo de las selecciones juveniles.

“Lo mío estrictamente pasa por la mayor. Lo quiero dejar claro. Eso no quiere decir que uno no tenga relación directa con los técnicos de las menores, con los técnicos del fútbol chileno… La selección va a estar abierta para todos. Pero la mayor quema una barbaridad y uno tiene que estar totalmente enfocado”, dijo.

“Cada uno tiene sus responsabilidades y, en estos momentos, yo elijo tener la responsabilidad de la selección mayor. Eso es lo único que me va a ocupar. Después, por supuesto, uno puede seguir observando de cerca”, sumó.

Más tarde, el ex DT de Perú y Vélez Sarsfield explicó el porqué de esta decisión. Pasa por la urgencia de Chile en las Eliminatorias y la misión final de clasificar al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. “Lo único que me interesa es lograr los objetivos”, contó.

“Sólo estoy enfocado en la mayor. Con el presidente y el gerente deportivo hablamos de lo que están haciendo ellos (en las menores) y me dieron a entender que hay un gran interés y ocupación para que el joven empiece a captar talentos. Yo les dije que más allá de eso, y que por supuesto van a contar con la selección, lo único que me interesa es la adulta”, contó.

“Me contrataron para lograr objetivos. Mi contrato es hasta que termine esto, no se extiende. Si no, quizá se planteaba otra cuestión. Lo que tengo que ver es hasta que terminen las Eliminatorias y dónde queda Chile. Si clasificamos al Mundial, se prorroga automáticamente. Si no clasificamos, se termina”, dijo.

“No puedo proyectarme o meterme en algo que lo único que hace es desenfocarme. Necesito estar enfocado con la selección mayor”, sentenció.

¿Por qué Gareca eligió a Chile?

Además, Ricardo Gareca explicó qué lo convenció de tomar el desafío de la selección chilena y luchar por clasificarla al Mundial 2026. El Tigre dijo que la Roja tiene jugadores para volver a la Copa del Mundo y que espera que la gente confíe en el equipo nacional.

“Más allá de todo lo difícil que haya en este momento, me moviliza la importancia del país y sus jugadores. Estoy convencido que tiene jugadores muy importantes, Chile puede ambicionar estar nuevamente en un Mundial y pelear futbolísticamente”, contó.

“Lo que me moviliza es que todos tomemos conciencia de lo importante que es ir a un Mundial, y de ahí que se genere una conciencia que tenemos que estar unidos y juntos”, sumó.

“Independiente de cómo nos vaya, necesitamos su apoyo. Anhelamos que desde adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro surja una energía importante, clave y vital para todo lo que se viene. Que la gente vuelva a creer en la selección, es nuestro desafío por delante como cuerpo técnico y jugadores. Que la gente se sienta identificada en el campo de juego”, concluyó.

