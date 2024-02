Pese a que los números indican que estamos lejos de pelear un cupo para clasificar al Mundial 2026, y que a nivel internacional, los equipos chilenos no pelean instancias decisivas, para Ricardo Gareca, técnico de la Selección Chilena, hay material para lograr los objetivos.

Así lo hizo saber el argentino en conversación con El Mercurio, donde a la hora de responder por qué aceptó la propuesta de la ANFP, afirmó que fue “Chile tiene una selección muy importante con la que se pueden lograr objetivos. Todos los objetivos que nos podamos trazar, los podemos lograr con los jugadores que tiene Chile“.

En esa línea, y al preguntarle si cuenta con los futbolistas para llegar al Mundial 2026, Gareca sostiene que “cuento con jugadores, no diría específicamente con una generación. Cuento con jugadores importantes, de todo nivel: jóvenes, de experiencia, entonces eso nos hizo pensar seriamente en esta posibilidad“.

Ante la consulta de si la Generación Dorada tendrá un papel clave en su proceso, el Tigre manifiesta que “Chile necesita resolver cada partido de eliminatoria y tiene que ver con lo sudamericano. Y dentro de los sudamericanos no puedo cerrarle las puertas a nadie, porque en un jugador que conoce el fútbol sudamericano, que es totalmente diferente al del Mundial, a lo mejor encuentro la solución ahí“.

¿Quién será el capitán de Chile con Gareca?

A propósito de lo anterior, se le cuestiona al entrenador por quién será el portador de la jineta en el cuadro nacional, ante la segura presencia de Gary Medel y un posible regreso de Claudio Bravo, quien advirtió que el “dueño” se verá dentro de la cancha.

“Si el capitán es Medel o Bravo y están en la nómina, no les voy a quitar la capitanía, porque se lo ganaron históricamente. Ahora, si no están en la convocatoria me toca elegir a un capitán, pero no vine predispuesto a no contar con ningún jugador o que determinadas características ya no corren más o a cambiar el capitán“, afirmó Gareca.

¿Cuándo será el debut del Tigre en la Selección?

En poco más de un mes, para la primera fecha FIFA del 2024, Ricardo Gareca hará su debut oficial al mando de la Selección Chilena, y lo hará con dos encuentros amistosos que disputarán en Europa.

El viernes 22 de marzo, desde las 16:45 horas (de Chile), Gareca y La Roja se enfrentarán con Albania, en el Estadio Ennio Tardini de Parma, Italia; cuatro días después, el martes 26, visitarán a Francia, en el Stade Velódrome de Marsella, a las cinco de la tarde.

