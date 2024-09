Magallanes superó con autoridad a Colo Colo y sacó una importante ventaja en el duelo de ida por la final de Copa Chile. El elenco de Ronald Fuentes, que fue dirigido por Braulio Leal, dominó de principio a fin y mostró que el Cacique tiene mucho por mejorar de cara a la Copa Libertadores.

Sin embargo, el triunfo de la Academia pasó a segundo plano por una particular declaración del DT. Esto debido a que reveló el quiebre definitivo con la selección chilena. Escuadra que defendió por largos años y que hasta le permitió ser mundialista en Francia 1998.

Tras el partido ante Colo Colo fue consultado por el momento de la Roja con Ricardo Gareca y fue enfático en su respuesta. “No puedo hablar de la selección porque no he visto ningún partido de estas clasificatorias. No voy a ver ninguno”, aseguró al ser consultado por Radio ADN.

Pero luego “Chilenita” Fuentes explicó el motivo de su decisión para alejarse del equipo que defendió hasta su retiro en 2001. “Es raro porque soy futbolero. No los estoy viendo por una cosa muy personal. No los estoy viendo y no los voy a ver”, sentenció.

Ronald Fuentes, con la 3, fue titular en el Mundial de Francia 1998. Foto: Getty Image.

Ronald Fuentes y la polémica con Colo Colo

El estratega además tuvo palabras para las críticas que realizaron en Colo Colo por el arbitraje de Nicolás Gamboa. El referí fue acusado por los albos por perjudicarlos y ser determinante en el resultado que se registró en el Estadio Fiscal de Talca.

“El partido no pasó por el arbitraje. Siempre pasa que un equipo chico le gana a Colo Colo, siempre va a ser más por errores que por nuestras virtudes. Ahora tenemos un tiempo largo para pensar en el próximo partido y en lo que se viene para la revancha”, cerró en la transmisión de Radio ADN.