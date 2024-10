Redgol se contactó con el ex mundialista en Francia 98′, quien dio sus nombres favoritos para la nómina de la Roja.

Se viene un mes de definiciones en las Eliminatorias Sudamericanas. Por lo menos así será para Ricardo Gareca. El DT de la Roja pende de un hilo y necesita de buenos resultados ante Perú y Venezuela.

No será fácil. Pablo Milad ha puesto las cosas sobre la mesa y exigió al técnico de la Roja poder sumar, por lo menos, cuatro puntos en la doble fecha ante incaicos y venezolanos.

A la espera de lo que será la nómina del Tigre, en la que definirá sus soldados para tan importante tarea, ya se empieza a especular sobre los nombres que barajará el DT.

Redgol se contacta con uno que sabe: Cristian Castañeda habla de la Roja

Por largo tiempo, Cristian Castañeda fue uno de los fijos en la nóminas de la Roja. Eran tiempos de Nelson Acosta y de viajes a Francia para disputar la Copa del Mundo. Es por eso que el ex jugador sabe de lo que habla a la hora de pedir nominados.

“A mí me gustaría ver a Aránguiz, a Arturo Vidal y a Alexis. Ojalá estén en condiciones“, señaló el ex futbolista, quien no terminó allí su lista de deseos.

“Por supuesto que ellos con los cabros chicos también, los que vienen atrás. Si están bien, están jugando y son titulares en sus equipos, se merecen una chance”, enfatizó Scooby.

“Estamos muy lejos del Mundial, tenemos que sacar adelante dos partidos muy difíciles y si queremos tener chances, hay que ganar en Perú, por lo que ellos pueden ayudar”, cerró el hermano de Víctor Hugo.