Feroz crítica al fútbol chileno: "Hace 12 años que no sacamos un jugador de élite"

El fútbol chileno está atravesando uno de los momentos más complicados en su historia. El balompié nacional no supo renovarse tras los éxitos con la Generación Dorada y hoy lamenta un verdadero papelón que nos tiene más lejos de ir a un nuevo Mundial.

La derrota de Chile ante Bolivia, la primera de su historia en las Eliminatorias Sudamericanas, golpeó fuerte en nuestro país. Tanto, que los balances están sacando varios trapitos al sol que estaban escondidos para no querer asumirlos.

La crisis es total y lo dicen los números. De no ser por la gran campaña de Colo Colo en Copa Libertadores, no tendríamos representantes internacionales ni jugadores en equipo de élite, algo que ya tiene agotados a los hinchas que piden un salto de calidad que no ha llegado.

Rafael Olarra hace trizas al fútbol chileno tras papelón en las Eliminatorias Sudamericanas

Chile cayó con Bolivia y sufrió una derrota histórica que está sacudiendo por completo a nuestro fútbol. Nadie quiere asumir la responsabilidad de la crisis, aún cuando para muchos son los dirigentes los principales culpables.

La situación llevó a que Rafael Olarra lanzara una feroz crítica al balompié criollo. “Cuando sólo quieres cuidar tu parcela, cuando el barrio riegas tu pasto y no te importa que tus vecinos o el condominio esté mejor. Eso pasa en el fútbol chileno”, lanzó en las pantallas de ESPN.

“Es la industria a lo que hay que apuntar. Es lo que hizo la Segunda División de Inglaterra compitiendo con la Premier League. Podía colgar todo, pero había qué hacer. Había un nicho, una empresa, una industria que funciona con esos equipos”, añadió.

De hecho, Rafael Olarra remarcó que nadie piensa en lo global de nuestro fútbol. “Apuntaron al corazón, a los niños, a tratar que la familia volviera al estadio, seguridad, baños, estacionamientos… Hay cosas que hacer, pero si sólo miramos mi parcelita, que mis números están azules, nos va a seguir pasando”.

Pero el medallista olímpico con la Roja en Sídney 2000 enfatizó en que el momento de las canteras chilenas refleja esta crisis. “Llevamos 12 años que no sacamos un jugador de élite. No sacamos un jugador de élite, entonces algo está pasando”.

“Pongámonos serios. Nico Córdova quizás quiere hacer muchas cosas, pero si no tiene las herramientas o no hay un torneo de reservas… En Argentina juegan todos, los reservas, las inferiores todas tienen partidos, como tiene que ser. Es una cuestión que no es difícil de apreciar, pero falta alguien que la pueda resolver. Con todos los estamentos que se tengan que meter”, sentenció.

El fútbol chileno tiene una enorme tarea para salir de su crisis. Por ahora es Colo Colo el único que está sacando la cara, mientras la selección chilena se hunde en el fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. Eso ahora, pero detrás hay fracasos en todas las líneas a los que ya hay que ponerle el pecho.

