Chile vivió un verdadero fracaso en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja cayó goleada ante Argentina y sufrió una derrota histórica contra Bolivia, lo que la dejó sin sacar puntos en esta pasada y cada vez más en el fondo de la tabla de posiciones.

La situación tiene a los históricos desesperados, especialmente a Alexis Sánchez, quien será el pilar de Ricardo Gareca. El Niño Maravilla tomó las riendas en el nuevo proceso y, ya sin Claudio Bravo, es el gran referente que queda en el plantel, por lo que no se escondió tras el desastre en el Estadio Nacional.

Así por lo menos lo dejó claro en sus redes sociales, donde publicó un video con un mensaje directo a la Roja. Y es que el tocopillano no quiere perderse más fechas, por lo que aspira a estar lo antes posible de vuelta.

Alexis Sánchez no aguanta las ganas de volver a jugar por Chile

El papelón de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas tiene a Alexis Sánchez reflexionando sobre lo ocurrido. El Niño Maravilla quería estar, pero una lesión lo marginó no sólo de esta, sino que también de la próxima jornada rumbo al Mundial, por lo que ve de lejos cómo al equipo que llevó a la gloria hoy lo tienen en el piso.

Alexis Sánchez quiere puro volver a jugar para levantar a Chile del suelo. Foto: Photosport.

El tocopillano está desesperado por venir a defender a la Roja lo antes posibles y así ayudarlo a salir de su crisis. Por lo menos eso fue lo que transmitió en sus redes sociales, donde publicó un video con imágenes del Estadio Nacional, en la selección, de su lesión y entrenando en Udinese.

Pero más que las fotografías que añadió en el registro, fue el mensaje que había en él. Utilizando frases virales, sacó las garras por lo que hoy ve a la distancia. “¿Por qué no te rendiste? Esa es una lección fácil”, comienzan señalando.

Tras ello, añadió otra que deja clara su postura ante las críticas a Chile y su deseo para estar pronto de vuelta en las canchas. “Lucharé, fracasaré, pero rendirme es un privilegio que no tengo”.

Con esto, el goleador histórico de nuestro país demuestra que no bajará los brazos para intentar salir a flote no sólo con su carrera, sino que también con la selección. Una misión muy complicada, pero no imposible.

Alexis Sánchez sigue trabajando con todo para estar de vuelta lo antes posible en las canchas. El Niño Maravilla espera redebutar con el Udinese y así ir sumando los minutos necesarios para llegar a ser un aporte a Chile.

¿Sintió Chile la ausencia de Alexis Sánchez ante Argentina y Bolivia? ¿Sintió Chile la ausencia de Alexis Sánchez ante Argentina y Bolivia? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo puede volver Alexis Sánchez a las canchas?

La lesión sufrida por Alexis Sánchez lo mantendrá alejado de las canchas por algunas semanas. Se espera que el Niño Maravilla esté de vuelta el 19 de octubre, cuando Udinese enfrente al AC Milan.

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Sin Alexis Sánchez, Chile tendrá que ir a buscar seis puntos claves en la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja volverá a la acción el día 10 de octubre cuando enfrente a Brasil, en horario por definir.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.