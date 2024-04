Ha pasado mucha agua bajo el puente, pero se siguen conociendo detalles y reacciones de la selección chilena campeona de Copa América Centenario. La Roja se coronó monarca continental de forma consecutiva en Estados Unidos 2016, superando nuevamente a argentina en la final.

Ha pasado casi una década. De hecho, Argentina a estas alturas rompió su maldición y es campeona de Copa América y del mundo, tras superar a Francia en la final de Qatar 2022. Pero de que Lionel Messi lo pasó mal por culpa de La Roja, lo pasó.

El ex jugador y entrenador argentino, Antonio Mohamed, contó que a Olé que se encontró con Messi ese 26 de junio en el estadio MetLife y La Pulga era sólo llanto.

“Yo bajé porque estaba comentando el partido para un canal de México y venía Messi caminando… Estuvimos 25 segundos abrazados”, dijo el Turco.

El crack mundial que La Roja hizo sufrir

Mohamed agregó que “yo lo escuchaba llorar y él me decía: ‘no es para mí, no es para mí’. No me acuerdo qué le dije. Yo no tenía idea de que hace cinco segundos había renunciado a la selección”.

“Messi se desahogó conmigo. Ahí hablamos y le dije: ‘Todos te queremos’. Ese fue nuestro encuentro”, sentenció Mohamed.

Cabe recordar que en ese momento, tras perder dos finales consecutivas con la selección chilena, Lionel Messi renunció a la selección chilena. Meses después sus palabras quedaron en nada y la Albiceleste pudo por fin encontrar el camino al éxito, aprovechándose de que Chile ya no era el mismo, claro…

