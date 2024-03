Lionel Messi sorprendió al hablar de su posible retiro. Si bien no tiene intenciones de colgar los botines en este momento, la estrella de la selección argentina y del Inter Miami habló abiertamente de cuándo podría decirle adiós al fútbol profesional y ponerle fin a su destacada carrera.

El futbolista de 36 años habló con Big Time Podcast, donde aseguró que ya cumplió todos sus objetivos. “A nivel deportivo tuve la suerte de poder conseguir todos mis sueños y la verdad que no puedo pedir más. Gracias a Dios me dio tanto a nivel profesional y humano, como con mi familia, mis amigos”, dijo.

El retiro llegará “en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros”. “Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal”, dijo el campeón del mundo”, contó.

“Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”, siguió.

Por el momento, Messi todavía no se pone a pensar qué hará después de retirarse. “No lo pensé todavía. Trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene”, manifestó.

Scaloni confirma a Messi para la Copa América 2024

En el mismo día en que Messi habló de su futuro, Lionel Scaloni lo confirmó para la Copa América 2024. Si bien no pudo contar con él para los amistosos de marzo (contra El Salvador y Costa Rica), el técnico de la selección argentina aseguró la presencia de la Pulga para el torneo sudamericano.

“Ninguno de acá tiene garantizado su lugar en la lista de la Copa América, solo el que no vino (Messi). El resto pico y pala. Bueno y a Angelito (Di María) también lo podemos garantizar”, dijo Scaloni después del triunfo por 3-1 sobre Costa Rica.

