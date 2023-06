La selección chilena había mostrado un alza, pero no la pudo ratificar en su último amistoso previo a las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes la Roja igualó sin goles con Bolivia en un partido que dejó muchas dudas y preocupó a Jorge Garcés.

Peineta no quedó indiferente a lo hecho por el equipo de todos en Santa Cruz de la Sierra y dejó instalada la alerta. Pero eso no fue lo único, ya que también le hizo un llamado a Eduardo Berizzo para darle más protagonismo a los más jóvenes del plantel.

Jorge Garcés quiere ver más a los jóvenes en la selección chilena

Jorge Garcés conversó con Paulo Flores y RedGol sobre lo ocurrido con Chile ante Bolivia. Ahí, Peineta se mostró preocupado, señalando que esta noche “aparecieron las dudas que no se vieron con los rivales anteriores. Analizar y calificar rápidamente a los chicos nuevos no era lo lógico, lo normal con los rivales que enfrentamos”.

Para el técnico, Bolivia no era un desafío tan complicado como para bajar tanto el nivel. “Hoy hubo un rival que tampoco era muy mejorado o con muchos méritos como para mostrar lo de los otros partidos”.

Ahí, Jorge Garcés le hizo un llamado a Eduardo Berizzo. “Faltó continuidad de chicos jóvenes. Méndez entró de titular y se esperaba algo más. Marcelino lo mismo, con Cuba muy bien y como que fue de más a menos, entró a asegurar el balón”.

“El primer tiempo las pasadas de Suazo no las vimos… la verdad, no sé. No vi el Chile que todos esperamos, esa es la realidad”, añadió Peineta.

Finalmente, Jorge Garcés recalcó que el equipo de todos queda en deuda. “Hoy el rival no era gran cosa, pero sí mejor que los anteriores y nos costó. Tuvimos ocasiones, pero no es lo que Chile habitualmente acostumbra con este tipo de rivales”.

La selección chilena igualó con Bolivia y cierra su preparación para las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja debutará ante Uruguay en septiembre, con la misión de ganar sus primeros tres puntos rumbo al Mundial de 2026, aunque lo mostrado hoy con Bolivia revive las dudas.