La selección chilena cerró el 2023 con una derrota que duele y mucho. La Roja cayó por la cuenta mínima en su visita a Ecuador y complicó su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova no se vio cómodo en la cancha y no fue hasta el final que encontró aire en jóvenes como César Pérez, Darío Osorio y Vicente Pizarro. Una de las figuras, Brayan Cortés, así lo cree.

El Indio, que fue clave para evitar un resultado mayor, habló tras el partido y lamentó el resultado. Para el portero, Chile tuvo con qué conseguir un premio mejor y así no terminar con una derrota ante Ecuador.

Brayan Cortés lamenta el resultado pero se ilusiona con Chile

Brayan Cortés conversó tras la dolorosa caída de Chile ante Ecuador y lamentó lo ocurrido. “Sabíamos que era un rival difícil, son jugadores rápidos y potentes. Se encontraron con el gol, no tuvieron ocasiones claras”, dijo a Chilevisión.

El Indio dijo que la Roja pudo conseguir algo mejor y valoró la entrega de sus compañeros. “Nos faltó el gol, ser más eficientes, pero dentro de todo me voy con el esfuerzo y sacrifico de todos”.

“Se encontraron con el gol y no tuvieron ocasiones claras, creo que hicimos un buen partido. En el segundo tuvimos ocasiones que no concretamos, no fuimos eficientes pero me quedo con el esfuerzo”, agregó.

Brayan Cortés recalcó que Chile tiene material para soñar en grande, pero debe entender que es con tiempo. “Hay buenos jugadores, lo hemos demostrado. Esto es paso a paso, al que le toque lo hará de la mejor manera. Están toros preparados”.

Finalmente el portero se mostró molesto por el gol que le costó la derrota a nuestro país. “Queda ahí un remate que sacan fuerte abajo, queda al medio. Tuvieron una y la aprovecharon. Nosotros no fuimos eficientes, tuvimos el cabezazo de Ben, una de Dávila. Hay que mejorar, trabajar. Me quedo con el esfuerzo de mis compañeros”, sentenció.

Chile cierra la temporada con una derrota y entre los colistas de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja tendrá mucho que mejorar por delante, no sólo en infraestructura como se quejó Alexis Sánchez, sino que también con un alza del nivel dentro de la cancha.

¿Cuáles son los números de Brayan Cortés en Chile?

Sin contar los Juegos Panamericanos (por jugar por el Team Chile), Brayan Cortés acumula 16 partidos oficiales por Chile. En ellos ha conseguido cinco triunfos, cinco empates y seis derrotas.

¿Cuándo juega Chile?

Chile se olvida de las Eliminatorias Sudamericanas hasta septiembre del próximo año. En marzo del 2024 la Roja disputará amistosos con rivales aún por confirmar.

