Carlos Palacios sigue pagando las consecuencias de su bullada salida de la selección chilena. La Joya se bajó de la Roja previo al partido con Colombia acusando motivos personales que ni el propio Ricardo Gareca sabe cuáles son.

Este lunes el Tigre habló en conferencia de prensa y reveló que no conversó personalmente con el jugador, por lo que no tiene idea de lo que pasó. Las dudas que ha dejado la situación tiene a todos preocupados, por lo que Gonzalo Jara le hizo un potente llamado.

El ex defensor y bicampeón de América con la Roja sacó la voz para hablar sobre lo que está pasando con la Joya. Y más allá de si está bien o mal, remarcó que debe poner ojo a las decisiones que está tomando por los consejos de sus cercanos.

Gonzalo Jara le hace potente llamado a Carlos Palacios por sus amistades

Gonzalo Jara debutó como uno de los nuevos integrantes de Los Tenores de Radio ADN este lunes y lo hizo con todo. El ex defensor analizó la situación de Carlos Palacios y sorprendió al aconsejarlo sobre la forma en la que se está comportando.

Carlos Palacios sigue en la mira tras dejar la selección chilena sin dar explicaciones. Foto: Photosport.

“Es tu entorno, para bien o para mal“, lanzó por su salida de la Roja previo al partido con Colombia y sus apariciones entrenando con Colo Colo y en un circo. “Muchas veces creemos tener amigos que, sobre todo en el fútbol, nos llevan por un camino distinto o después con la edad nos damos cuenta que no nos ayudaron mucho“.

De hecho, remarcó que su buen nivel está llamando la atención de personas que no le ayudarán. “Se te acerca más gente de todos los lugares, somos la niña bonita del baile. Me voy a quedar con algo que dijo Danilo que creo que es correcto”, dijo antes de hacer un análisis sobre la actitud de algunas figuras.

“Muchos futbolistas juegan para la galería en Chile, muchos de equipo grande y no es culpa del jugador, sino de la gente. Me molesta, no entrando en discusión, pero se valora muy poco al jugador chileno que puede pasta por equipos grandes. Se me viene a la memoria el Colo Colo ganador donde estuve y poco se recuerda a Gonzalo Fierro o Kalule Melendez que jugaban igual o mejor que uno, que ganaban mano a mano y no se le celebraba mucho. Lo mismo en la U”, añadió.

En esa misma línea, Gonzalo Jara recordó cómo fue para él tener que enfrentarse al profesionalismo. “Yo crecí en la época donde los jugadores eran más pesados, te vestías en otro camarín, te mandaban a buscar zapatos o duchar de los últimos. Costaba más ser titular, entrar a un camarín era difícil. Yo tengo historias o el mismo Fierro o Mago (Jorge Valdivia), lo mataban a patadas en el primer equipo o los trataban mal. Se valora poco al futbolista nacional”.

Finalmente remarcó que, de no ser por un técnico, nunca habría dado el salto. “Entre (Claudio) Borghi y (Hugo) Tocalli estuvo (Fernando) Astengo. Es fundamental, en mis inicios en Huachipato cuando venía la sub 20 tuve a (Arturo Salah y me ponía las patitas al piso, que ayuda mucho. Y destaco a Tocalli porque me tocó irme a mitad de año, peleando el campeonato, no tenemos a quién traer y dijo que me vendieran, que tenía que irme. Después vería, pero fue fundamental porque si no quizás me pasaba lo mismo de muchos jugadores”.

Por ahora, Carlos Palacios sigue en silencio por toda la polémica que generó su salida de la selección chilena. La Joya entrenó con Colo Colo este domingo y hasta anduvo en un circo después de haber acusado problemas personales que han generado más misterio al no aclararlos.

¿Debe volver a ser considerado Carlos Palacios en la selección chilena? ¿Debe volver a ser considerado Carlos Palacios en la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios por Chile?

Desde su debut en 2020 hasta ahora, Carlos Palacios ha logrado disputar un total de 8 partidos con la selección chilena. En ellos no registra goles y alcanza los 319 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Ya sin Carlos Palacios, la selección chilena se prepara para un duelo clave en su lucha por salir del fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes 15 de octubre desde las 17:30 horas la Roja visita a Colombia en Barranquilla.