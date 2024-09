Chile quedó muy complicado en las Eliminatorias Sudamericanas luego de sufrir una goleada en su visita a Argentina. La Roja tiene la obligación de sumar tres puntos en la próxima fecha, donde enfrentará a una Bolivia que viene en llamas tras aplastar a Venezuela por 4 a 0.

La Verde cambió de técnico tras la Copa América y los resultados fueron inmediatos. Óscar Villegas apostó por renovar al plantel y le dio minutos a varios jóvenes que le respondieron hasta con goles, por lo que viajarán a nuestro país llenos de confianza para ir por la hazaña.

Bolivia no le tiene nada de miedo a Chile

Bolivia goleó y se acerca a la zona de clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas, superando incluso a Chile. Ahora ambas selecciones se verán las caras en la próxima fecha, con la Roja obligada a ganar si no quiere arriesgar el terminar como colista rumbo al Mundial de 2026.

Óscar Villegas apostó por los jóvenes y le dio resultado, por lo que tras el partido no dudó en alabar la actuación de sus pupilos. “Veíamos que el plantel estaba golpeado por la Copa América, un país pesimista… todos necesitábamos esta victoria. Nuestra prioridad era intentar jugar bien y eso es lo que hemos hecho en el partido, a partir de ello ganarlo. No hemos usado el pelotazo al área, hemos intentado jugar al ras de piso y por eso queríamos esta cancha, con un buen césped. Estamos tranquilos, pero esto nos da mucho ánimo”, dijo de entrada.

Óscar Villegas debutó en grande al mando de Bolivia y le mete miedo a Chile. Foto: Getty Images.

“Justamente ayer hablamos de la necesidad que teníamos, tengo que incluir entre los principales necesitados porque era importante arrancar mi debut con una victoria, que la gente se fuera feliz y el país disfrute de una victoria de Bolivia. Nos llena de mucho orgullo, nos hace creer más en nosotros. Hoy es para sentirnos orgullosos y mañana ya tendremos que pensar en Chile, que es lo que viene”, añadió.

Bolivia le dio rodaje a varios jugadores jóvenes, algunos incluso sin tantos minutos en sus clubes, pero que respondieron. “Dijimos que lo haríamos progresivamente, no queríamos exponer a nadie y el partido se fue dando para recurrir a los jóvenes. El equipo rival hizo cambios que entendimos y, cuando nos informaron en el camarín, mandamos a Sagredo a calentar. Fue un cambio táctico inmediato y creo que funcionó”.

“Enfrentamos a un gran Venezuela, es un gran equipo y hemos sabido manejar el partido, marcar goles en momentos oportunos. Estamos muy contentos por ganarle a un gran equipo”, complementó.

Uno de ellos fue Enzo Monteiro, quien se puso la 9 que era de Marcelo Moreno Martins y a sus 20 años, anotó en la goleada a Venezuela. “Lo único que le dije es que disfrute, que sea él, que llegó su momento y que lo disfrute. No tenía más para decir. Presión en lo absoluto, sabíamos que necesitaba minutos como Luis, Miguelito. Quedó claro que tenemos buenos jugadores y hay que darles confianza”.

Eso sí, uno de los jóvenes que puede perder es Henry Vaca, quien sufrió problemas físicos que lo tienen en duda contra la Roja. “Está bastante sentido en este momento, esperaremos unas horas más y le haremos los exámenes para saber si verdadero estado de su lesión. Quisiéramos que no sea nada grave y que podamos tenerlo contra Chile”.

El técnico insistió en destacar a los jóvenes de su plantel. “Tenemos gente joven importante, lo dije que quería confiar en los jóvenes que es lo que he hecho en toda mi carrera. Estando en el fútbol profesional he promovido jugadores y les he dado la oportunidad y no me han fallado. Hoy pasó lo mismo, confiamos en algunos y está claro que tienen condiciones, que pueden rendir”.

“Habrá momentos en que no sea así, todo es de acuerdo a las circunstancias, evaluaremos cómo vamos, pero hoy me quedo tranquilo porque hubo mucha crítica a jugadores que no han debutado en el fútbol profesional o convocar jugadores que no eran titulares en sus clubes. Yo dije que confiaba en ellos y que iba a ser así mientras yo crea que hay gente que puede responder, que a veces no tiene posibilidades y justamente en sus puestos hay extranjeros en los clubes, pero pueden rendir en la selección”, agregó.

Finalmente y ante las bajas que tendrá para el duelo con nuestro país, el DT no se intimidó, dejando una clara amenaza. “Vamos a ir con los que estén en condiciones y vamos a pelear ese partido”, sentenció.

Chile tendrá que demostrar ante una Bolivia que viene llena de confianza que puede pelear. La Roja sufrió un duro revés en Argentina, pero todavía queda camino por delante en las Eliminatorias Sudamericanas para mejorar.

¿Cuándo juega Chile y Bolivia?

Chile buscará sacarse la rabia de la goleada sufrida ante Argentina como local. El próximo martes 10 de septiembre desde las 18:00 horas la Roja recibe a Bolivia en un duelo clave en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

Así están las cosas en la tabla de posiciones previo al partido de Chile y Bolivia:

