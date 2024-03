Un partido especial se jugará este viernes en Parma, porque marcará el inicio de una nueva era para la selección chilena, porque debutará el entrenador Ricardo Gareca al mando de la Roja.

El Tigre fue elegido para arreglar el desastre que dejó Eduardo Berizzo, que dejó al equipo nacional en un triste octavo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, con apenas cinco puntos tras seis partidos (uno lo dirigió el interino Nicolás Córdova).

El argentino fue elegido por su enorme experiencia en selecciones, ya que hizo milagros con Perú, combinado al que llevó al Mundial de Rusia 2018 y estuvo a punto de clasificarlo a Qatar 2022, pero perdió el repechaje con Australia.

El debut de Gareca será ante Albania, equipo que es dirigido por el brasileño Sylvinho, quien no dudó en llenar de loas al seleccionador nacional.

“Tiene mucho prestigio, entrenó un equipo muy importante también en Brasil como Palmeiras, yo lo conozco, es un óptimo entrenador. Chile tiene jugadores muy buenos, si no me equivoco jugó 9 Mundiales, llegó a octavos de finales en 2010 y 2014, tiene jugadores que están acostumbrados a jugar en un nivel muy alto. Chile es un grandísimo equipo, yo espero jugar contra un equipo muy motivado”, sostuvo el ex lateral izquierdo de Barcelona en conferencia de prensa.

Sylvinho alabó a la Roja

El estratega de los albaneses, que además estuvo como ayudante de la selección brasileña en sus inicios como DT, habló muy bien del plantel de la Roja.

“Chile tiene muy buenos jugadores, un gran espíritu, son jugadores que el mundo conoce, así que nosotros vamos a enfrentar a un buen equipo, con jugadores de un nivel alto”, comentó el técnico.

Por último, Sylvinho fue consultado acerca de las condiciones de Alexis Sánchez y su nuevo puesto en la cancha, que es un poco más retrasado a lo que hacía en sus inicios.

“Inteligencia de él, inteligencia de sus entrenadores, inteligencia del fútbol. El jugador da un paso para atrás en la cancha y se transforma en un jugadorazo, está siempre entre las líneas, el jugador va un paso atrás y se transforma en un 10”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Albania?

El partido entre la selección chilena y su similar de Albania será este viernes 22 de marzo, a partir de las 16:45 horas de nuestro país, en el estadio Ennio Tardini de Parma, Italia.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.