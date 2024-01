Después de mucho esperarlo, la selección chilena por fin tiene a su nuevo técnico. La tarde de este jueves Ricardo Gareca fue confirmado como el sucesor de Eduardo Berizzo en la banca de la Roja y dio sus primeras declaraciones al mando.

El Tigre analizó varios temas que llegará a trabajar en nuestro país, pero hubo una situación que sorprendió a todos. El argentino realizó un particular pedido a las parejas de los seleccionados nacionales, en una situación que nadie se esperaba.

Ricardo Gareca quiere que todo Chile se una en el objetivo de clasificar una vez más a un Mundial. Esto también incluye a las novias de cada uno de los jugadores, a las que llamó a tener participación en el proceso.

El mensaje de Ricardo Gareca a las novias de los seleccionados de Chile

La tarde de este jueves en un hotel del sector oriente de la capital, Ricardo Gareca tuvo su presentación como nuevo técnico de Chile. El Tigre conversó sobre distintos temas, pero el que más llamó la atención fue su pedido a las parejas de los jugadores.

El entrenador hizo un llamado a las novias de los seleccionados nacionales para que sean parte del proceso rumbo al Mundial 2026 a su manera. “Ellas deben tener participación”, comenzó señalando.

Para Ricardo Gareca, las parejas de los jugadores tienen un rol fundamental en sus carreras. “Ellas deben sentirse responsables del rendimiento de sus compañeros de vida”, recalcó.

Eso sí, el Tigre evitó que las cosas se tomaran de otra forma y aseguró que no quiere entrar en la vida privada de cada uno. “Obviamente yo no me meto en el ámbito más personal, pero sí quiero que se sientan involucradas”, sentenció.

Con esto, el nuevo entrenador del Equipo de Todos deja en claro que quiere una unión total entre todos para conseguir los objetivos. El principal es volver a un Mundial, pero su primer desafío será la Copa América 2024 en Estados Unidos durante el mes de junio.

Ricardo Gareca ya comienza a dejar clara su mano en su llegada a la selección chilena. El Tigre quiere repetir los éxitos del pasado y así levantar a una Roja a la que tienen en el piso hace ya varios años.

¿Logrará Ricardo Gareca clasificar a Chile al Mundial del 2026? ¿Logrará Ricardo Gareca clasificar a Chile al Mundial del 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca como técnico?

Ricardo Gareca, a lo largo de toda su carrera como entrenador, ha dirigido un total de 465 partidos oficiales. En ellos acumula 207 triunfos, 115 empates y 143 derrotas.

¿Cuándo debuta Ricardo Gareca con Chile?

Ricardo Gareca asumió la banca de la selección chilena y pone la mira en lo que será su esperado debut. El Tigre se estrenará al mando de la Roja en la fecha FIFA de marzo, donde habrá amistosos ante Francia y otro rival aún por definir.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.