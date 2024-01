La postura del Tigre Gareca ante una indisciplina en la Roja: "No creo que tengamos problemas"

Ricardo Gareca fue presentado oficialmente en su nuevo cargo y, entre los diversos temas que tocó, uno fue una posible indisciplina en la Roja. Aquellos problemas extrafutbolísticos que más de alguna vez han mermado a la selección chilena.

Sin ir más lejos, Nicolás Córdova marginó a dos futbolistas del equipo preolímpico. Ambos por cuestiones disciplinarias. Uno fue Marcelo Morales, lateral izquierdo de Univesidad de Chile. Y el otro, Luis Rojas, quien acaba de pasar a préstamo al Pro Vercelli de la Serie C de Italia.

Eso sí, Gareca enfatizó en que su preocupación estará en la selección adulta. Que para eso lo contrataron. Aunque de todas maneras se refirió a la posibilidad de algún hecho que amerite castigo. “Representamos al país, eso conlleva gran responsabilidad”, apuntó el argentino de 65 años.

“No creo que haya problemas. Jamás los tuve. Todos podemos cometer un error o confundirnos en algo. Eso forma parte de la vida. Pero para representar al país en el campo de juego nos pondremos de acuerdo todos”, aseguró el ex seleccionador de Perú.

De todas maneras, dejó un mensaje que aclara su pensamiento. “Tenemos que ser lo más profesionales posibles. No creo que tengamos problemas: ni ellos conmigo ni yo con ellos en el aspecto disciplinario”, vaticinó el ex DT de Vélez Sarsfield.

Gareca apuesta que no habrá indisciplina en la Roja

Ricardo Gareca cree que no habrá episodios de indisciplina en la Roja. Al menos eso dio a entender literalmente en la conferencia de prensa que sirvió como su presentación. “En las conversaciones grupales y personales, creo que nos pondremos de acuerdo rápidamente”, marcó.

Esas charlas colectivas serán una manera de encontrar soluciones que Gareca utilizará recurrentemente. De hecho, cuando le consultaron por el modelo de juego que pretende implantar en el Equipo de Todos usó un argumento muy similar.

“Por las características de jugadores, están las condiciones de ponernos de acuerdo con ellos. No es una imposición el modelo de juego. Me tengo que adaptar al estilo que les gusta y hacer un diagnóstico de la característica del jugador chileno lo más rápido posible, más que llevarlos a ellos a lo que me gusta”, apuntó Gareca.

Agregó que “nos pondremos de acuerdo rápido porque Chile tiene grandísimos jugadores”. Su idea, queda clarísimo, es penetrar la fibra de cada uno de sus nuevos dirigidos. “Quiero llegarle al jugador y al equipo en forma inmediata y adaptarme al país y todo lo que tiene que ver con su manera de vivir, de sentir el fútbol. Ahora todo depende de mí esencialmente”, cerró.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!