Ex seleccionador recalcó que el permiso de Ricardo Gareca se debe a la buena comunicación que tiene con los jugadores.

La selección chilena enfrenta una polémica de palabras mayores por la ausencia de Alexis Sánchez. El nacido en Tocopilla recién se sumará a los trabajos este jueves, mientras la mayoría de sus compañeros ya se presentaron en Juan Pinto Durán en el inicio de la semana.

Situación que desató un conflicto interno ya que Felipe Loyola se tuvo que sumar este lunes y se perderá el partido de Huachipato ante Gremio por Copa Libertadores. Lo que podría darle el pasaje a octavos de final. Por lo mismo es que se deslizó que el niño maravilla tendría progilegios por sobre el resto.

Situación que abordó un ex seleccionador como Raúl Toro y respaldó al Bicampeón de América, especialmente ante comentarios sobre que el goleador estaría de vacaciones y despreocupado del torneo que parte en junio.

“Es Alexis Sánchez. Todos sabemos lo profesional que es. No me cabe duda que debe estar entrenando estos días. Hay jugadores y jugadores, no vamos a hacer comparaciones con Sánchez. Toda la vida nos demostró que es profesional y está quemando sus últimos cartuchos”, expresó en conversación con Redgol.

¿Pierde Felipe Loyola?

Pero Toro también entregó una nueva arista y que tiene relación con el deseo del lateral acerero. Por lo mismo explicó que su llegada a JPD sería para pelear un puesto de titular a Mauricio Isla y así afianzarse en el equipo de todos.

“Para dar el salto a Europa será clave lo que haga en la Copa América. Los jugadores siempre van a preferir la selección chilena. Felipe Loyola tiene muchas condiciones. Es un jugador joven y demuestra con su presencia que busca afianzarse en la selección”, sentenció.