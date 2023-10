El puesto de Eduardo Berizzo quedó más que comprometido tras la desastrosa derrota de Chile ante Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026. Tanto hinchas como históricos piden la salida del DT y algunos incluso se aventuran a proponer un reemplazante. Leonel Herrera, por ejemplo, quiere a Ivo Basay.

El histórico exjugador de Colo Colo conversó con Paulo Flores en El Late de Florete, un programa exclusivo de RedGol, y manifestó que quiere un entrenador chileno al mando de la Roja. Aunque nombres como Gustavo Huerta, Ronald Fuentes, Jaime García le suenan atractivos, eligió al DT de Deportes Copiapó.

“Me gustan esos nombres, pero, porque lo conozco, me quedo con Ivo Basay. Creo que él podría sacar esto adelante. Sin desmerecer a los otros, porque lo merecen, pero creo que Ivo está apto para dirigir la selección y sacarla a flote ahora que todavía estamos a tiempo”, declaró.

“Se están jugando los primeros partidos, hay muchos puntos por delante. Todavía estamos en una situación en que podemos sacar adelante a la selección y clasificarla. Sería una vergüenza mundial, no nacional, si Chile no va a la otra Copa del Mundo, considerando todos los que se clasifican”, sumó.

“Pero hay que actuar ahora y no esperar otro resultado”, advirtió. Para Herrera, Eduardo Berizzo debe salir ahora de la selección y no esperar un resultado positivo en la próxima fecha. “Si no resultó, hay que echarlo. No puedes seguir dándole oportunidades, si lleva cuánto tiempo y no ha demostrado nada”, dijo.

“El otro día me dio vergüenza los cambios que hizo. Los hizo quizás para satisfacer a algunas personas o quedar más tranquilo. Decir, ‘ya, hice jugar a estos nombres’. Pero no los hizo mirando si podía dar vuelta el resultado. Quería dejar más tranquila a la gente, pero el chileno no es tonto”, lanzó.

“El chileno sabe qué tipo de técnicos tenemos y que este ya no resultó. No hay que darle otra oportunidad. Tenemos gente acá, démosle la oportunidad a ellos. ¿Por qué no podemos?”, cerró.

Los números de Ivo Basay en Copiapó

Deportes Copiapó contrató a Ivo Basay a inicios de agosto luego de anunciar la salida de Héctor Almandoz. El Hueso tomó al equipo cuando estaba colista en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, debajo de Magallanes. Desde entonces, ha dirigido ocho partidos.

Al mando del León de Atacama, Basay suma cuatro empates, tres triunfos y una sola derrota. Logró sacar a Copiapó de la zona de descenso y poner siete puntos de distancia con esta. Copiapó tiene 29 unidades, mientras que Magallanes y Curicó Unido, por ahora descendidos, tienen 22.

¿Te gustaría ver a Ivo Basay en la Roja? ¿Te gustaría ver a Ivo Basay en la Roja? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

La Roja vuelve a la acción el jueves 16 de noviembre para recibir a Paraguay en la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Tras eso, el martes 21, visitará a Ecuador por la sexta jornada.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.