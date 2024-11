Este lunes y para sorpresa de muchos, Ricardo Gareca rompió con una de sus medidas más importantes al mando de la selección chilena. Después de toda la polémica, el Tigre llamó a Arturo Vidal a la Roja para los partidos ante Perú y Venezuela.

El delicado momento de la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas llevó al DT a darle la gran oportunidad al King en su proceso. Una decisión que se justifica con ser el líder del Colo Colo campeón del torneo, pero que para Danilo Díaz tiene algo más allá.

El destacado periodista nacional abordó lo que significa el retorno del bicampeón de América al Equipo de Todos, aunque con una inesperada visión. Y es que, para él, hay un gesto con el que el Tigre ratifica su quiebre con la dirigencia del fútbol chileno.

Danilo Díaz destapa la razón por la que Ricardo Gareca trae de vuelta a Arturo Vidal

El regreso de Arturo Vidal a la selección chilena ha obligado a Ricardo Gareca a ceder. A pesar de las fuertes críticas del King a su proceso, el Tigre igual lo llamó para intentar salvar a la Roja de su mal momento.

Arturo Vidal regresó este lunes a la selección chilena tras recibir el primer llamado de Ricardo Gareca en su proceso. Foto: Francisca Guajardo, Comunicaciones FFCh.

Pero más allá de la ausencia de líderes y el presente por el que recibe el llamado, para Danilo Díaz hay puntos claves. “Aquí hay un principio de autoridad. El entrenador fue denostado públicamente, pero Gareca como viejo zorro, dijo que la puerta estaba abierta para todo“, comenzó señalando en Los Tenores de Radio ADN.

De hecho, para el destacado periodista nacional, lo que hizo el King con el DT no puede quedar en el olvido. “Algo habrán conversado, Gareca le dirá lo que piensa de las declaraciones, no sé qué dirá Vidal. No sé si correspondía llamar a un jugador que le faltó el respeto“.

Pero fue ahí que Danilo Díaz detalló la que, para él, es la gran razón. Todo tiene que ver con el momento que vive Ricardo Gareca, quien ya no tiene el respaldo de la dirigencia y debe sacar como mínimo cuatro puntos para seguir al mando.

“Hay otra mirada política. Gareca dice que está solo en el desierto, lo dejaron botados los dirigentes, no tiene estructura y los que lo querían, no lo quieren. Si se hunde, se hunden todos. Por eso suma a Vidal”, explicó.

Finalmente y para cerrar su punto, Danilo Díaz enfatizó en que el DT llamó al King para buscar un soporte. “¿Hablaste? Ven, vas a jugar el viernes y el martes. Si nos va bien, seguimos con vida. Si no, todos al naufragio“, sentenció.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Ricardo Gareca citó a Arturo Vidal luego de sus 35 partidos oficiales esta temporada en Colo Colo. 8 goles, 3 asistencias y 2.753 minutos fueron el saldo del King en el 2024.

¿Cuándo juega Chile?

Arturo Vidal intentará ayudar a Ricardo Gareca para sacar del fondo de las Eliminatorias Sudamericanas a Chile. La Roja visita a Perú este viernes 15 de noviembre a partir de las 22:30 horas.