Este lunes y luego de ser campeón con Colo Colo, Arturo Vidal concretó uno de sus grandes objetivos en este 2024. El King fue convocado a la selección chilena para los partidos ante Perú y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas, en una decisión que no tiene a todos contentos.

A pesar de que demostró seguir vigente y ser un aporte importante en la interna, el retorno del volante a la Roja ha generado polémica. Ricardo Gareca había dejado claro que no tenía las puertas cerradas, pero los dichos del bicampeón de América en su contra parecían alejarlo más que acercarlo.

No obstante, ante la ola de lesiones, el Tigre decidió darle la oportunidad a uno de los principales cortados de su proceso. El llamado, eso sí, saca ronchas en un histórico, que no puede creer lo que ha hecho el entrenador en este bullado caso.

Llamado de Ricardo Gareca a Arturo Vidal deja furioso a histórico de Chile

Ricardo Gareca no había considerado a Arturo Vidal en todo su proceso, pero ante los malos resultados, las lesiones y la falta de líderes, decidió dar un paso atrás. El Tigre llamó al King a la Roja para los choques con Perú y Venezuela, dando su brazo a torcer en una de sus principales medidas la mando.

El regreso de Arturo Vidal a Chile ha dejado expuesto a Ricardo Gareca, según un histórico de la Roja. Foto: Photosport.

Héctor Pinto conversó y se enteró con RedGol del retorno del volante al Equipo de Todos, lo que no le gustó nada. “¿Lo llamó? Absolutamente traiciona sus principios“, dijo.

“A Vidal lo encuentro un gran jugador, pero después de todas las situaciones, las cosas en contra que dijo a Gareca y a sus compañeros… sí, dejó sus principios de lado”, complementó sobre el DT.

De hecho, para Héctor Pinto el llamado de Arturo Vidal se dio por algo más allá de Ricardo Gareca. “No sé si influenciado por alguien, pero no sé. Me sorprende la noticia porque no imaginé que esto fuera posible“.

El ex Colo Colo y Universidad de Chile no se quedó ahí. “Yo creo que sí debía (morir con las botas puestas). Las convicciones no se transan, se tienen que llevar a cabo y si debe dar un paso al costado, lo tiene que hacer, pero no dejar de lado lo que él piensa“.

Finalmente advirtió al DT que, con esto, pierde peso en el camarín. “Va a ser muy difícil que los jugadores que tiene le puedan creer a Gareca. Tenía un discurso y ahora tendrá otro. Deberá jugar con lo que piense o diga Vidal”, sentenció.

Ricardo Gareca tendrá que explicar en los próximos días la razón por la que decidió llamar a Arturo Vidal. El King se sumó a la Roja y está listo para ir al rescate de un equipo que no lo ha pasado nada de bien.

¿Estás de acuerdo con el regreso de Arturo Vidal a la Roja? ¿Estás de acuerdo con el regreso de Arturo Vidal a la Roja? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal logró su regreso a la selección chilena gracias a los 35 partidos oficiales que ha disputado con Colo Colo esta temporada. 8 goles, 3 asistencias y 2.753 minutos son su saldo hasta ahora.

¿Cuándo juega Chile?

Ricardo Gareca espera que Arturo Vidal le dé una mano para sumar tres puntos de oro en las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo viernes 15 de noviembre desde las 22:30 horas, Chile visita a Perú buscando salir del fondo de la tabla de posiciones.