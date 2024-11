La Roja lamenta una nueva polémica justo en la previa de los partidos contra Perú y Venezuela por las Eliminatorias. Se trata de la situación de Williams Alarcón, quien fue liberado de la convocatoria por una lesión, pero dos días después jugó en el triunfo de Huracán en Argentina.

El pasado 7 de noviembre, el volante era liberado de Chile por “una lesión de aductor, cuya recuperación supera los plazos de la próxima fecha“. Con esto, se esperaba que Alarcón no volviera a las canchas hasta después de la fecha FIFA, pero dos días después, el sábado 9, jugó con el Globo.

La polémica se generó, donde varios hinchas pidieron explicaciones. Williams Alarcón explicó en sus redes sociales que Huracán informó a la Roja que el jugador sufrió una distensión en el aductor grado 1 y que, por eso, Ricardo Gareca y su cuerpo técnico decidieron liberarlo.

Ahora, según informa El Mercurio, la ANFP planea hacer un reclamo formal por la falta al artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA por alineaciones indebidas. Esto puede significar la resta de puntos para Huracán, que le ganó a Independiente con Alarcón en la cancha. Incluso, puede traerle una sanción al mismo futbolista, quien negó haberse bajado de la selección.

Wiliams Alarcón dijo que no se bajó de la Roja y que Ricardo Gareca decidió desconvocarlo, pero la ANFP hará un reclamo formal | Photosport

Williams Alarcón explica la polémica en la Roja

En redes sociales, Williams Alarcón explicó que “en el transcurso del primer tiempo del partido contra Newell’s el pasado martes (5 de noviembre), sentí una molestia en el aductor, lo que provocó que saliera al finalizar los 45 minutos por precaución. Mediante exámenes se logró visualizar una distensión en el aductor grado 1″.

“El cuerpo médico y técnico de la selección estuvieron al tanto, y me comunicaron que ante esta situación no podría estar en esta nueva convocatoria, por lo que decidieron desconvocarme. Jamás le diría que no a mi selección, ni menos inventar una lesión como he leído”, cerró.