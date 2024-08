Vuelven las Eliminatorias al Mundial 2026. Después del pobre rendimiento en la Copa América, la selección chilena vuelve a enfocarse en el proceso clasificatorio a la Copa del Mundo. Ya tiene fechas y horarios confirmados para los partidos de septiembre frente a Argentina y Bolivia.

Conmebol confirmó que la Roja visitará a la Albiceleste el jueves 5 de septiembre a las 20:00 horas chilenas. ¿El escenario? El Estadio Monumental de River Plate. Además, en esa fecha jugarán Bolivia vs Venezuela (5/9), Uruguay vs Paraguay (6/9), Brasil vs Ecuador (6/9) y Perú y Colombia (6/9).

Luego, Chile recibirá a Bolivia el martes 10 de septiembre a las 20:00 horas chilenas. El duelo será en el Estadio Nacional en el regreso de la Roja al recinto por Eliminatorias. En el mismo día jugarán Colombia vs Argentina, Ecuador vs Perú, Venezuela vs Uruguay y Paraguay vs Brasil.

Cabe recordar que Chile marcha en la octava posición de las Eliminatorias al Mundial 2026. La Roja de Ricardo Gareca, que debutará en la banca nacional por el proceso clasificatorio, suma apenas cinco puntos en seis partidos. Ha ganado un duelo, empatado dos y perdido tres.

La Roja visita a Argentina y reciba a Bolivia en las Eliminatorias | Photosport

Programación de las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias

Fecha 7

Jueves 5 de septiembre. Bolivia vs Venezuela. 16:00 horas. Estadio Municipal El Alto.

Jueves 5 de septiembre. Argentina vs Chile. 20:00 horas. Estadio Más Monumental.

Viernes 6 de septiembre. Uruguay vs Paraguay. 19:30 horas. Estadio Centenario.

Viernes 6 de septiembre. Perú vs Colombia. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Viernes 6 de septiembre. Brasil vs Ecuador. 22:45 horas. Estadio Couto Pereira

Fecha 8

Martes 10 de septiembre. Colombia vs Argentina. 16:30 horas. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Martes 10 de septiembre. Ecuador vs Perú. 17:00 horas. Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Martes 10 de septiembre. Venezuela vs Uruguay. 17:00 horas. Estadio Monumental de Maturín.

Martes 10 de septiembre. Paraguay vs Brasil. 20:00 horas. Defensores del Chaco.

Martes 10 de septiembre. Chile vs Bolivia. 21:00 horas. Estadio Nacional.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.