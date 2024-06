La selección chilena debuta este viernes en la Copa América 2024 y el estreno es con Clásico del Pacífico ante Perú. La Roja debe comenzar con el pie derecho en Estados Unidos considerando que Argentina ya le ganó a Canadá.

Ayer, Ricardo Gareca paró el último once en los entrenamientos y de no mediar cambios de última hora, la formación titular de la Roja sería con Claudio Bravo en el arco; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Erick Pulgar, Marcelino Núñez; Víctor Dávila, Alexis Sánchez y Diego Valdés en mediocampo; y Eduardo Vargas en ataque.

De esta forma, Diego Valdés se mantendría en la titularidad en desmedro de Darío Osorio, junto a la inclusión de Bravo pese a las dudas por su físico en los últimos días.

En conversación con Paulo Flores y RedGol. Hernán Godoy, el Clavito, tiene confianza en lo que pueda hacer el Tigre Gareca al mando de Chile.

Confianza en Gareca y no a un “Zunino”

“Él conoce bien al equipo peruano, sus características y lo positivo y negativo. Es un plus para Gareca. Entonces, él cree que esta alineación es la más adecuada. No quiere equivocarse porque es el debut en la Copa, en un grupo con Argentina…”, dijo el Clavo.

Agrega que “en realidad, por los partidos previos, Perú no ha andado bien. Chile no debería tener problemas para ganar, pero no olvidemos que es un clásico. Hay rivalidad y ellos le van a hacer empeño. Chile tiene que meter el primer gol, porque si nos marcan se complica la cosa. No hay que agrandarse”.

El Clavo con confianza en La Roja ante Perú, pero con un curioso consejo.

Por último el Clavo bromea y tira al choque a un ex defensa de Audax Italiano para aconsejar en las marcas a la selección chilena con el ejemplo de la paralela Eurocopa de Alemania 2024.

“Veo tantos goles por mala marcación en la Eurocopa… marcan zona y no al hombre en los tiros de esquina. Cuando marcas en zona siempre hay un pavo, un (Marcelo) Zunino que no marca y te hacen el gol apareciendo por la espalda”, sentencia el DT y amigo de los loros.

¿Cuándo juega la selección chilena por Copa América?

Por el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, La Roja de Ricardo Gareca debutará contra a Perú en Clásico del Pacífico el 21 de junio. Después jugará contra Argentina (martes 25 de junio) y Canadá (sábado 29 de junio).