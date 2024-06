Carlos Caszely ha seguido con atención los tres partidos amistosos de Ricardo Gareca en la selección chilena y a raíz del nivel mostrado por el equipo, se le vino a la cabeza el período de Marcelo Bielsa. Con el Loco, la Roja logró los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Este domingo 16 de junio, la delegación liderada por el Tigre emprendió rumbo a Estados Unidos. El 21 de este mes está pactado el debut en la Copa América 2024 frente a la atribulada selección de Perú. Para el Rey del Metro Cuadrado hay algunos aspectos positivos para el certamen.

“Futbolísticamente ante Paraguay, Gareca mostró algo muy parecido a Bielsa, que es ir más directo al arco contrario. No tanto devolverse ni andar tocando, a nadie de los que nos gusta el ataque nos gusta eso”, marcó Caszely en un análisis que hizo en el programa Círculo Central.

Ricardo Gareca le da indicaciones a Ben Brereton en el amistoso ante Paraguay. (Andres Pina/Photosport).

Aunque no todo lo dejó conforme. “Gareca logró cosas de Bielsa. Lo que no me gustó es que no le diera permiso al chico de Huachipato para jugar Copa Libertadores. Ahí se equivocó”, apuntó el legendario jugador que tuvo Colo Colo, donde es uno de los ídolos máximos. Se refería a la negativa a ceder a Felipe Loyola ante un duelo clave en la Copa Libertadores 2024.

Caszely considera similar el estilo de Gareca con el de Bielsa y deja un consejo

Además de que Carlos Caszely percibió similitudes entre el equipo del Tigre Gareca y el de Marcelo Bielsa, dejó una receta para el staff del trasandino. “El jugador que piensa es mejor que el que obedece órdenes”, afirmó el Chino, mundialista en dos ocasiones con la Roja: en 1974 y 1982.

“Si esto no es un ejército. Eso tenemos que entender para estar en primera línea y no casi en tercera, como estamos ahora”, sentenció Caszely, siempre fiel a su estilo frontal y a decir las cosas sin tapujos. Además de Perú, en la Copa América la selección chilena se medirá a Argentina y Canadá.

Bielsa explica movimientos ante Chupete Suazo, Matías Fernández, Mark González y Alexis Sánchez. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

De hecho, Caszely se animó con una aventurada recomendación para Gareca: sacar del equipo titular a Víctor Dávila, autor de un doblete en el amistoso frente a Paraguay. El imborrable atacante colocolino afirmó que prefiere en la oncena a Darío Osorio, figura del Midtjylland que logró el título en la Superliga de Dinamarca.

¿Cuándo debuta la Roja en la Copa América 2024?

La selección chilena tiene pactado su debut en la Copa América 2024 ante Perú el viernes 21 de junio. Se jugará en el AT&T Stadium a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental.

Así está la selección chilena en la tabla de posiciones del Grupo A en la Copa América 2024

Chile comparte el Grupo A de la Copa América 2024 junto a Canadá, Argentina y Perú, el primer rival de la Roja.

