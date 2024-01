Claudio Bravo salió al baile y también Alexis Sánchez en la presentación oficial de Ricardo Gareca. El Tigre firmó su contrato para asumir como DT de la Roja y comenzó formalmente su labor. Lo primero que hizo fue sostener una conversación con la periodista Javiera Naranjo.

Luego de esa charla, el entrenador argentino de 65 años respondió las preguntas de los medios de comunicación. Hubo una consulta que aludió directamente al portero de 40 años. Pero Gareca se la sacó rápidamente de encima. “No me gustaría entrar en el terreno de la etapa anterior”, le respondió el trasandino a Rodrigo Vera.

“Me gustaría que me haga una pregunta de lo que se viene en adelante”, apuntó Gareca. El periodista de DSports le hizo caso al seleccionador. Y le planteó otro escenario. Ahora sí tuvo una respuesta más concreta. “Las decisiones las tomamos nosotros más allá de lo que ellos quieran”, marcó el ex DT de Vélez Sarsfield.

“Puedo escuchar al jugador y será motivo de orgullo que todos quieran estar”, agregó el otrora delantero del América de Cali. Una declaración de principios en la que insistió más de una ocasión en uno de los salones del hotel Intercontinental.

¿Qué dijo de eso? “Hay un límite para convocar, esa decisión tendremos que tomarla. Me interesa la decisión de querer estar en la selección. Eso lo vamos a valorar y es lo que buscamos: que el jugador decida y quiera estar”, manifestó Gareca. En el ciclo de Eduardo Berizzo, Bravo decidió no ser convocado a una fecha FIFA que constaba de tres partidos amistosos.

Bravo y Alexis Sánchez: Gareca les escapa a los apellidos

Así como evitó hablar de Bravo, hizo lo propio con Alexis Sánchez. El Tigre Gareca ocupó un modo de no adentrarse en casos particulares, aunque también dejó ver algo de su opinión respecto a la poca continuidad que tiene el tocopillano en el Inter de Milán.

“En las respuestas no voy a puntualizar de jugadores, más allá de la importancia de Alexis Sánchez. Eso está fuera de discusión, para ponernos de acuerdo. No puntualizaré nombres”, marcó el ex seleccionador de Perú. Complementó la idea.

Bien sirve como pista para quien quiera ganarse una convocatoria. “Esencialmente me interesa todo: la vigencia, continuidad y el gusto mío en particular también. Una cosa es lo que resolvemos nosotros y otra, la que hace el DT del club al que pertenece el jugador”, aseguró quien fuera DT de Jorge Valdivia en el Palmeiras de Brasil.

“Todas esas cosas quiero que las empiecen a considerar. El jugador puede estar fuera si está bien, sano y está entrenando bien. Quizá es una decisión técnica por diferentes cuestiones”, argumentó también Ricardo Gareca, quien ya mira de reojo a su debut ante la selección de Francia en un amistoso internacional a jugarse en Marsella.

