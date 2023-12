Marcelo Bielsa se llevó dos grandes decepciones mientras intenta confirmar el plantel de Uruguay con el que competirá en el Preolímpico 2024. El torneo, que se disputará en Venezuela, tendrá a la Celeste en el Grupo B. Uno de los rivales charrúas será la selección chilena.

Así las cosas, la Roja puede tomar nota también de esta determinación. El Genoa, club que milita en la Serie A de Italia, le comunicó la determinación a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo reportó el periodista Rodrigo Romano, quien reveló la información en su cuenta de Twitter.

“Genoa no cederá a Alan Matturro para el Preolímpico. La negociación está terminada”, apuntó el narrador en la ex red social del pajarito. “El club italiano respondió que el futbolista es utilizado de forma frecuente y como no hay obligación, no se incurre en un problema legal”, añadió Romano. Un campeón mundial Sub 20 menos en la nómina del Loco.

Pero hay algo que no condice totalmente con la versión del cuadro que cuenta con el chileno Pablo Galdames en el plantel. Matturro sólo disputó tres cotejos en la presente edición de la Serie A. Aunque fue suplente en 13 de los compromisos.

Bielsa y Uruguay reciben dos respuestas negativas para el Preolímpico

La baja de Matturro no será la única que deberá lamentar Marcelo Bielsa y Uruguay en el Preolímpico. La misma postura del Genoa adoptó el Sassuolo, que también ratificó que no prestará a un futbolista que el rosarino tenía en el radar para llamar.

“Envió la notificación de que no cederá a Agustín Álvarez Martínez al Preolímpico. El delantero volvió a realizar fútbol después de casi ocho meses de ausencia tras ser intervenido de los ligamentos cruzados. Sassuolo pretende que la rehabilitación sea completa en Italia”, expuso Rodrigo Romano.

La generación del Canario Álvarez, un ariete surgido de Peñarol que tiene 22 años, tuvo mucha mala suerte: a raíz de la pandemia de coronavirus se suspendió el Sudamericano y el Mundial Sub 20 cuando su edad le permitía competir en esa categoría.

¿Cuándo y dónde se disputa el Preolímpico 2024?

El Preolímpico se disputará en Venezuela desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero del año que viene. Es un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París, que se llevarán a cabo durante julio y agosto de 2024.

Chile comparte el Grupo B del Preolímpico 2024 junto a Perú, Uruguay, Argentina y Paraguay. Los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente ronda.

1° fecha – Perú vs Chile : 21 de enero a las 16:00 horas.

: 21 de enero a las 16:00 horas. 2° fecha – libre.

3° fecha – Uruguay vs Chile : 27 de enero a las 19:00 horas.

: 27 de enero a las 19:00 horas. 4° fecha – Chile vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas.

vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas. 5° fecha – Chile vs Paraguay: 2 de febrero a las 19:00 horas.

