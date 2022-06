El ex mediocampista de Universidad de Chile y la selección chilena, Víctor Hugo Castañeda, habló con Paulo Flores y RedGol tras el debut de Eduardo Berizzo como nuevo entrenador de la selección chilena. La Roja cayó frente a Corea del Sur, pero VH cree que hay espacio para volver a creer con el Toto a la cabeza, a espera del próximo partido en Asia.

“Hay que ir con calma, está recién comenzando. Hubo jugadores que hicieron un rendimiento interesante, colectivamente no es mucho lo que se les puede pedir porque hubo pocos días de trabajo, pero creo que es esperanzador”, dijo Castañeda.

El ex mediocampista agregó que la Roja “debiera tener con un par de días más de trabajo un mejor funcionamiento. Extrañó ver a Medel en esa posición que no hacía hace mucho tiempo. No sé si se sintió incomodo, pero no rindió a lo que él nos acostumbra cuando juega de defensa”.

Por otro lado, tuvo elogios para el desempeño de Ben Brereton, quien se mostró movedizo en el ataque y fue carta de peligro para el arco coreano, gol anulado por offside incluido.

“Eso es mérito de Brereton que está demostrando en cada partido que tiene ganas, él las posibilidades se las ha generado solo, en el primer tiempo Chile no tuvo mucho circuito de juego en ofensiva, que es lo que más cuesta”, sostuvo VH.

Víctor Hugo Castañeda sentencia que “en la vida y el fútbol es más fácil destruir y crear cuesta, y así a medida que vayan jugando y conociéndose generarán mejor circuitos para que los delanteros puedan aprovechar. Decimos que Chile no no hace goles, pero cuántas ocasiones les generamos a los atacantes. Eso creo que le falta hoy a Chile, alguien que marque diferencia, que piense y rompa el esquema”.