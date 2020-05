Ver EN VIVO el camino de Chile en el Mundial de 1962

El tercer lugar de la Selección Chilena en el Mundial de 1962, realizado en nuestro país, es uno de los hitos futbolísticos más importantes de la historia. Y desde la emisión original de esta cita global nunca más se ha emitido íntegramente alguno de estos partidos en Chile.

Este 2020, y en plena emergencia sanitaria, cuatro de los más importantes duelos de la Roja en el Mundial de Chile en 1962 regresan a la pantalla, el que comenzará este jueves 30 de abril con el que es considerado como el partido más violento de la historia de los mundiales: Chile vs Italia.

Pero para este viernes1 de mayo y en el inicio del fin de semana largo, la acción continúa y CDF prepara una tarde especial con la transmisión completa de tres duelos de la Roja en el 62': Alemania vs Chile (Cierre Grupo 2), Chile vs Brasil (Semifinal) y Chile vs Yugoslavia (3er puesto).

El momento histórico para la Roja. Eladio Rojas marcaba el único tanto de la definición por el tercer lugar frente a Yugoslavia en la Copa del Mundo de 1962. Este encuentro irá completo en la transmisión especial del CDF. (Foto: Getty).

El partido que abrirá la jornada será contra Alemania Federal, encuentro que la Roja perdió en la última fecha de su grupo por 2-0 y que contará con el relato de Alejandro Lorca y los comentarios de Cristian Basaure.

Más tarde será el turno de Chile vs Brasil, en una recordada semifinal de la Copa del Mundo 1962 y donde los chilenos cayeron por 4-2 terminando con sus pretenciones mundialistas. En la previa de este cotejo será transmitido un resumen del choque de cuartos de final entre Chile y la U. Soviética.

Para finalizar, el encuentro que cerrará la jornada será Chile vs Yugoslavia, el partido que a la postre significó la medalla de bronce para el cuadro de Fernando Riera y la mejor participación histórica del Equipo de Todos en los mundiales.

La llave o contra los europeos, además del partido frente a la verdeamarela, será relatada por Claudio Palma y con los comentarios de Aldo Schiappacasse.

��️Se dijo en @redgol



Roberto Rojas y el Maracanazo: "El tiempo me dio la razón"��



"En esa época teníamos que luchar tanto dentro como fuera de la cancha. De una forma errada podíamos tener un buen resultado", dijo el Cóndor.



��La entrevista COMPLETA ��https://t.co/2gAeEwlMhg pic.twitter.com/MZbNDkxRnz — RedGol (Desde ��) (@redgol) April 22, 2020

Día y hora: ¿Cuándo transmitirán la participación de la Selección Chilena en el Mundial de Chile 1962, con los duelos integros contra Alemania, Brasil y Yugoslavia?

Los partidos de Chile y el especial de su participación en el Mundial de Chile 1962 los podrás ver en este orden y horarios el próximo viernes 1 de mayo:

14:00 horas: Chile 1962: Alemania vs. Chile.

16:00 horas: Chile 1962: Brasil vs. Chile.

18:00 horas: Chile 1962: Chile vs. Yugoslavia.

Televisión: ¿Dónde transmitirán íntegramente la participación de la Selección Chilena en el Mundial de Chile 1962?

Los duelos de Chile contra alemania, Brasil y Yugoslavia en el Mundial de Chile 1962, serán transmitidos por CDF, a través de CDF Premium y CDF HD, en las siguientes señales de acuerdo a tu cableoperador:

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

Cabe señalar que durante el mes de abril y mayo, CDF Premium y CDF HD estarán liberados de pago dada la contingencia.

Online: ¿Dónde ver por streaming íntegramente la participación de la Selección Chilena en el Mundial de Chile 1962?

Si buscas un link de streaming para ver online los duelos de Chile en el Mundial de Chile 1962, tienes disponible Estadio CDF y CDF GO (para clientes CDF HD en DirecTV, Entel TV y Claro TV).