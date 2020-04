1 de Mayo: Conoce si es un feriado irrenunciable o no

Un nuevo fin de semana largo se prepara para arribar a nuestro país, cuando este 1 de mayo se celebre el Día Internacional del Trabajador.

Pero este feriado se da en un contexto especial con el estado de catástrofe y alerta sanitaria que existe en Chile, provocando diferencias y mayores exigencias para este fin de semana.

Al provocarse un fin de semana largo, los trabajadores tendrán tres días libres, pero estos vienen con exigencias, ya que la autoridad ha exigido mantenerse en resguardo y no viajar a otras regiones, similar a lo que ocurrió en Semana Santa. De hecho se instalarán cordones sanitarios a las salidas de Santiago y Concepción.

Los comercios no podrán abrir este 1 de mayo. (Foto: Getty)

Mientras que el comercio también tendrá diferencias, ya que por el carácter del feriado, la mayoría de los negocios se mantendrán cerrados, más aún en las comunas con cuarentena.

¿Qué día es el feriado en el Día del Trabajador?

El único día feriado por ley es el viernes 1 de mayo, mientras que tanto los días previos como el fin de semana son jornadas normales.

ATENCIÓN: Por fin de semana largo se decreta cordón sanitario desde el jueves 30 de abril a las 18:00 horas hasta el domingo 3 de mayo a las 22:00 horas en el Gran Santiago y Gran Concepción. #CuidémonosEntreTodos https://t.co/RLzOEL1Im5 pic.twitter.com/2Dc5uGmwGd — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 28, 2020

¿Es feriado irrenunciable?

El viernes 1 de mayo se considera feriado irrenunciable, por lo que la mayoría de los comercios deberá permanecer cerrado, a excepción de recintos de primera necesidad como servicios de salud.

En los feriados comunes (no irrenunciables) el comercio tiene permitido abrir sus puertas, mientras que los irrenunciables exige por ley cerrar sus puertas, salvo negocios independientes como almacenes de barrio.

En comunas con cuarentena, estos negocios independientes tampoco pueden abrir.

Recomendaciones

Las autoridades han pedido que las personas que no salgan de sus casas y menos al litoral en este fin de semana largo, ya que el país vive una alerta sanitaria por el coronavirus y las reglamentaciones de no reunirse ni salir de sus hogares siguen estando vigentes.

No estará permitido salir de la Región Metropolitana nu de Gran Concepción, a menos que tengas un salvoconducto, pero estos se entrgarán solo por trámite de funeral o procedimiento médico impostergable.