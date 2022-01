La selección chilena enfrentará esta noche a Argentina por la fecha 15 de las eliminatorias a Qatar 2022, en un duelo inédito en el estadio Zorros del Desierto de Calama. El equipo dirigido por Martín Lasarte necesita imperiosamente sumar tres puntos para meterse en zona de clasificación y no hipotecar el sueño mundialista en una tabla que de seguro se definirá por detalles.

De no suceder algún contratiempo, Ben Brereton liderará el centro del ataque de la Roja acompañado por Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. En Argentina es tema la presencia del inglés-chileno. Y Ariel Rodríguez junto a Agustín Fantasia se lo tomaron con cierta bipolaridad en TyC Sports.

“La curiosidad de un jugador inglés en Chile. Es un biotipo de futbolistas que no tienen, primero. Segundo, ha dado tantas muestras de querer jugar por Chile que se ha hecho muy querido, al punto que hoy la camiseta que más venden en Chile no es la de Arturo Vidal, ni la de Aránguiz, ni la de Bravo, ni la de Medel… Está peleando con la de Alexis Sánchez, Ben Brereton”, manifestaron.

Agregaron que “un personaje tremendo, un jugador nacido en Inglaterra, que jugó en selecciones inglesas menores, pero que hoy en una de las figuras de Chile. No tanto por cómo ha rendido, sino más bien porque es de un biotipo de jugadores que no tienen. Un grandote, un delantero goleador. (…) Por ahora tal vez en la expectativa no rindió de lo que esperaba. Vos decís que nacionalizaron a un Inglés, evidentemente estamos hablando de un delantero importante que milita en la segunda división, es el goleador del Blackburn Rovers, que está segundo en la Segunda División de Inglaterra. A diferencia del campeonato pasado lleva 20 goles en 27 partido esta temporada. Es decir está teniendo una temporada extraordinaria. En la temporada pasada marcó 7 en 30, por eso en Chile están entusiasmados. Y cuando hablas del biotipo, que no es la forma de un jugador chileno característico, me parece que también responde su nacionalización a la falta de delanteros que tiene hoy chile. No era un problema, pienso en Zamorano y Salas, después Alexis o Vargas, pero ya con el paso de los años no aparecieron nuevos. Pinilla en su momento, pero digo para adueñarse de la delantera chilena”.

“Imagínate a la directiva de Chile cuando se enteraron que estaba la posibilidad de nacionalidad a un jugador que empezaba a gritar goles en el fútbol inglés. Si bien está en la Segunda División, estamos hablando del fútbol más importante del mundo”, complementan.

Pero los elogios mezclados con frenos en el análisis continuaron: “es un 9 que gana por físico y velocidad, tampoco es súper potente, es un delantero que, por características del jugador chileno, no tienen. Si lo comparamos con los mejores del mundo no entra, en comparación con un Lukaku. Pero tiene polenta. (…) De hecho está en la Segunda División del fútbol de Inglaterra, más allá de estar en un equipo con historia, importante, que está peleando por volver a la Premier”.

La dedicatoria de TyC a Brereton concluyó que “ni siquiera es un futbolista importante a nivel sudamericano, a eso voy, pero para Chile es tan importante porque le da una cualidad y característica que Chile no tiene. Y a todo esto es un futbolista inglés que en estos días se ha matado laburando en una cámara hiperbárica porque nunca jugó en la altitud. Chile viene a jugar a Calama y después va a La Paz. Le mandaron una cámara hiperbárica para nivelar el tema del oxígeno, en Inglaterra, bajo condiciones que tiene en Calama”.