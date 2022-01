Tres consejos para que el árbitro brasileño Anderson Daronco no se apune con la altura de Calama en el duelo Chile-Argentina

¿Alguien puede pensar en los árbitros? Mientras los futbolistas chilenos y argentinos se enfrentan al inédito escenario de un partido en Calama por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, nadie se preocupa del réferi designado para la ocasión, el brasileño Anderson Daronco.

El corpulento y musculado juez de origen gaúcho llegará con 41 años recién cumplidos a la capital de El Loa, con la obligación de impartir justicia a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y como en Redgol queremos que se lleve un lindo recuerdo, le consultamos al maestro de los árbitros nacionales, Iván Guerrero, sobre el significado de dirigir en Calama.

El primero consejo es evitar las comidas pesadas. "En Calama nunca tuve problemas, pero a El Salvador fue la primera vez que iba y comí mucho. No hay que hacerlo, porque la sangre del cerebro se va a la digestión, te quedas sin oxígeno y yo me desmayé", advierte el ex árbitro.

"Hay que comer casi nada, muy poco, caminar poco y descansar, para arbitrar sin problemas.

Anderson no debe hacer mucha salida y descansar. No te queda otra alternativa. Si te largas a comer mucho, se te complica", subraya el docente del INAF.

El destacado ex réferi nacional aprovecha de explayarse en los mecanismos para reducir los efectos de la hipoxia o falta de oxígeno. "A veces te dan un poco de limón, pero no pasa mucho", recuerda el colegiado.

"Cuando fui a La Paz tomé muchos tes de coca y unas pastillas que eran como expansoras de pulmones que me dieron, que me dieron los bolivianos, y corrí como en Viña del Mar. Pero estuve cinco días con los ojos abiertos. Quedé como disparado", reconoce Guerrero.

Por último, el ex FIFA que dirigó por eliminatorias en La Paz y por Copa América en Ecuador aconseja que el brasileño Daronco evite cualquier sofoco y que no se pase demasiadas películas con el trascendental choque de este jueves.

"Ahora último, ya de viejo, fui a ser asesor en El Salvador, en una copa internacional. Y me sentí como angustiado. Terminé en la clínica a las 6:00 horas de la mañana, pero me dijeron que todo estaba perfecto, que sólo estaba nervioso", explica.

"Quería luego bajar a nivel de mar. Es un tema mental, cuando te meten en la cabeza que te va a pasar algo, te pasa. A veces uno se marea un poquito, pero no es tanto", complementa el buen amigo de Redgol.

