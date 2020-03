Su Helen Galaz y la cuarentena: "No soy mucho de videojuegos de fútbol, me gustan el Crash o Mario Kart"

La defensa de Santiago Morning y la selección chilena, Su Helen Galaz, contó cómo vive la cuarentena por el coronavirus y los entrenamientos desde la casa por el aislamiento.

“Desde el lunes 16 de marzo que estamos en cuarentena. (Del Chago) nos mandaron rutinas de entrenamiento para la casa. He salido a comprar al supermercado a abastecernos de algunas cosas necesarias y evitando salir a la calle, sólo a comprar a la farmacia o supermercado. El resto, entrenar, ver series y jugar para matar el día”, dijo la seleccionada nacional a La Tercera.

Revela que el ejercicio no es lo mismo porque “nos gusta entrenar con balón. En casa son trabajos más físicos, para mantener, pero a nosotras lo que nos importa es el balón. Igual es entretenido saber que se pueden hacer cosas en casa”.

Complementa: “trato de no dormirme tarde, pero me cuesta. Me levanto a desayunar, luego entreno, lavo la loza, cocino, descanso un rato, veo alguna serie o teleserie entremedio. Después, la merienda, un matecito o frutita, cereal o qué sé yo. No se pasa mal. Después en la tarde otra vez ejercicio. Tengo una barra que es ajustable y cada vez que paso por ahí trato de hacer. De alguna forma se mata el tiempo: jugando cartas, Nintendo, bailando, de todo un poco”.

Consultada por los tipos de videojuegos que le gustan, Galaz contó que no es mucho de títulos de fútbol, léase FIFA o PES.

“Yo por lo menos no juego mucho los de fútbol, soy más de juegos de aventura como el Crash o Mario Kart, pero fútbol no mucho. Con mis primos a veces. ¿Los equipos femeninos en el FIFA? El otro día lo vi, salimos con el nombre y el número, pero ni nos parecemos. Pero las estadounidenses son igualitas”, sostuvo.

Consultada por el aplazamiento del partido contra Camerún por el repechaje a los a Tokio 2020 (2021), sentenció que “es lamentable, nosotras esperamos todo el verano para jugar los fines de semana y ahora más encima se suspende el repechaje. Para nosotras es súper importante, porque por primera vez tenemos la posibilidad de jugar unos Juegos Olímpicos. Hay que esperar nomás. No alcanzamos ni a jugar el campeonato, sólo un partido. Es súper fome entrenar y no jugar”.