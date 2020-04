¡Sorpresa! Carlos Villanueva revela por qué Marcelo Bielsa lo marginó de la selección chilena

El Instagram live ha sido el nuevo mecanismo de comunicación para hacercar al futbolista con los hinchas. En ese sentido, en RedGol no quisimos ser menos y, como ha sido la tónica de estos últimos días, durante esta jornada conversamos con Carlos Villanueva.

El volante recordado por sus pasos en Audax Italiano y Universidad Católica confesó el motivo principal de su marginación definitiva de la selección chilena, cuando era dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, para las Eliminatorias de Sudáfrica 2010.

“Durante todo el 2007 y mediados de 2008 estuve jugando en la selección. Sin embargo, mis últimos partidos fueron en la fecha doble ante Bolivia, donde Gary Medel marcó un doblete, y Venezuela, en la que Humberto Suazo marcó el gol en el último minuto”, parte relatando.

Seba Munizaga conversa con Carlos Villanueva para RedGol

“Jugué los últimos minutos en el partido ante Bolivia y pensé que la estaba rompiendo. Corrí mucho en la altura, a pesar de sentirme ahogado, y creí que la rompí. Sin embargo, tras ese encuentro Bielsa me llamó a su habitación y me dijo: ‘tienes que ser un atleta, tienes que correr más’. Para el partido ante Venezuela no me vestí y luego de eso no me llamó más”, reveló el volante.

“Lamentablemente, mis cualidades físicas no son las ideales para lo que Bielsa quería. Además, recuerda que yo jugaba como puntero izquierdo en su esquema y yo nunca he sido un jugador rápido, pero al jugar por Chile lo intentaba al máximo”, complementó el actual volante de Al-Fayha FC de Arabia Saudita.

Además, al ser consultado si cree que volverá a vestir la camiseta de todos, Villanueva fue muy claro y señaló que “es súper complejo, en un 90 por ciento no. Uno nunca sabe, porque puedes jugar muy bien, la rompes y te pueden llamar, pero no creo que eso suceda”, sentenció.