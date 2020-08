Seleccionado mexicano se acordó de la pesadilla del 7-0 ante Chile con la goleada del Bayern al Barcelona

El experimentado lateral del Monterrey de México, Miguel Layún, probablemente dijo ‘esto ya lo vi’ mientras el Bayern Múnich eliminaba al Barcelona en Champions League, con la aplastante goleada por 8-2 ante los azulgranas.

Layún integró el once de México en la Copa Centenario que fue goleado 7-0 por Chile en California, viendo en cancha la aplanadora roja y los goles de Edson Puch (16’), Eduardo Vargas (44’), Alexis Sánchez (49’), otra vez Vargas (52’, 57’ y 74’) y nuevamente Puch (87’).

“A mí me tocó estar del otro lado cuando vivimos aquella noche contra Chile y sí, es bastante frustrante porque no hallas por dónde quitarte de encima lo que está sucediendo, pero son accidentes que a veces tienen que suceder para abrir los ojos”, dijo Layún a ESPN.

Por último, el futbolista de 32 años manifestó que trabaja en llegar como opción de México para el Mundial de Qatar. Layún ya estuvo en las citas planetarias de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Aspiro a Qatar, la verdad sí, después no sé si voy a llegar o no, también depende de todo físicamente lo que pueda pasar de aquí a ese momento, pero sí, me gustaría aspirar a llegar al Mundial”, sentenció.