Ronald Fuentes contra Pablo Milad por dichos contra técnicos chilenos: "No tenemos menos que los extranjeros"

Después de un desfile de nombres, la ANFP terminó escongiendo a Martín Lasarte como el nuevo técnico de la selección chilena. El uruguayo asumió el fierro caliente de la Roja, pero la polémica sobre los entrenadores nacionales sigue siendo tema.

Cuando se buscaba entrenador el presidente de la entidad, Pablo Milad, aseguró que no veía a chilenos encajar con lo que querían. Esto generó molestia en los DT's locales, que se sentía capacitados para asumir el desafío. Y uno de ellos, Ronald Fuentes, todavía tiene la bala pasada.

En conversación con Los Tenores de ADN, el nuevo técnico de Santiago Wanderers y quien sonara como carta en la Roja aseguró que "las declaraciones de Pablo no fueron acertadas. No creo que no tengamos la misma capacidad que los extranjeros o que manejemos peor los grupos. Escuché sus declaraciones, pero nosotros no creo que tengamos menos que los extranjeros".

José Luis Sierra y Ronald Fuentes fueron los dos chilenos que más cerca de la Roja estuvieron. Sin embargo, la ANFP optó por Martín Lasarte. Foto: Agencia Uno

Para Fuentes, los técnicos locales "podemos estar a la par, estar mejor o peor, pero el rendimiento de los equipos determina que trabajamos bien, que hemos ido creciendo en relación a cuando hice el curso. Tenemos que actualizarnos constantemente y lo seguiré haciendo".

El entrenador caturro no se quedó ahí y aseguró que le gustaría llegar a Chile más adelante. "Tenemos las capacidades, quizás no ahora, como yo que tengo poca experiencia. Pero sí me gustaría ser alternativa a futuro".

El nuevo Wanderers de Fuentes

Tras su polémica salida de Unión Española, Ronald Fuentes aterrizó en Valparaíso para tomar el lugar de Miguel Ramírez en Santiago Wanderers. Chilenita sabe que las expectativas son altas, pero es claro en señalar que quiere ver algo parecido a lo que hizo con los hispanos.

"La idea principal es seguir con la misma forma, el 4-3-3 y ver las características de cada jugador para ver que se le agrega o saca. Quizás más posesión, ataque por bandas. Una vez hagamos el análisis, vamos a determinar cuál será la forma de jugar. Pero sí lo que queremos es ser protagonistas, buscar el arco, como hicimos en Unión pero con más seguridad, porque nos hicieron más goles y era algo a mejorar", aseguró.

Finalmente confirmó que varios nombres renovaron y uno está a detalles de ser una nueva incorporación. "Está listo (Sebastián) Ubilla. Estamos viendo que (William) Gama también renovaría y estamos viendo a Matías Fernández, que también se debería definir esta semana. Diego Vallejos llegó a acuerdo, así que ahí tenemos el primer refuerzo. Falta la pasada de los exámenes, pero sería jugador nuestro", sentenció.