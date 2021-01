Rodrigo Herrera avisa tras la salida de Reinaldo Rueda: "Podemos terminar cambiando carne por charqui"

Reinaldo Rueda ya no es más el técnico de la selección chilena. Luego de semanas de rumores, el estratega finalmente llegó a acuerdo y fue presentado como el sucesor de Carlos Queiroz en Colombia, cerrando así su paso por nuestro país.

Justo cuando esto ocurría el nuevo director nacional, Francis Cagigao, llegaba al país para comenzar con la búsqueda del nuevo DT de la Roja. Una que todavía no tiene a claros candidatos, pero que tiene que apurar ya que se viene una nueva jornada de eliminatorias.

Rodrigo Herrera analizó la situación que atraviesa el equipo nacional y lanzó una potente advertencia. En la última edición de RedGol en La Clave, el periodista golpeó la mesa y avisó que podría venir alguien de mucha menor experiencia a tomar el cargo.

Reinaldo Rueda fue presentado en Colombia y se olvidó de Chile. Ahora, la Roja busca a su reemplazante. Foto: Twitter

"Siempre dije que sacar a Rueda de la manera en que se hizo era impropio porque podíamos terminar en un escenario sin que nadie quisiera venir. Nadie de esa categoría, de esa experiencia. Ese es el problema", lanzó de entrada.

Fue ahí que Herrera no se guardó nada, asegurando que con una mala decisión "podemos terminar cambiando carne por charqui, esa es la verdad. En buen chileno".

El periodista no se detuvo y recalcó que "cuando termine este proceso y si nos llega a ir mal, al tipo que vamos a responsabilizar no será al que vino por dos años y se llevó un botín y se fue, sino que no habrá culpable. Los dirigentes quizás, pero porque sacaron a Rueda. El mismo que hoy se fue criticado".

Por ahora, en la ANFP siguen trabajando bajo las órdenes de Cagigao para definir al próximo técnico de la selección chilena. Matías Almeyda y José Néstor Pékerman son, por ahora, los nombres que más gustan. Eso sí, no hay claridad de que sea lo que la directiva quiere.