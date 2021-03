Pablo Contreras aconseja a Martín Lasarte en la Roja: "Veo a Gary Medel como defensor central"

La selección chilena por fin vuelve, porque este viernes jugará ante Bolivia desde las 22:00 horas en Rancagua, en partido que podrás ver a través de RedGol.

El amistoso ante los bolivianos servirá para que Martín Lasarte se estrene en la banca nacional, y también para el retorno de Gary Medel, quien volverá a vestir los colores nacionales.

Alguien que conoce de cerca al Pitbull es el ex seleccionado Pablo Contreras, quien en contacto con La RedGoleta de RedGol analizó el regreso de Medel, y aseguró que su puesto ideal en el equipo nacional sigue siendo el de marcador central.

"Por el buen momento que está pasando Erick (Pulgar), Guillermo (Maripán) en Mónaco, donde también está haciendo goles… Y Gary tiene una oportunidad de reinsertarse en la selección, es un jugador con mucha experiencia, tiene mucho bagaje futbolístico, lo que ha entregado en la selección ha sido increíble, pero yo me decanto con Gary como defensor central, más uno de los más chicos, ya sea Maripán o Sierralta, o el Seba Vegas, por la experiencia que entrega Gary, por el buen trato al balón que tiene, por como le gusta salir jugando a la selección, que ya es algo patentado, me gusta mucho Gary ahí, creo que no ha desentonado nunca”, señaló el primera instancia el formado en Colo Colo.

Contreras, además, indica que el jugador de Bologna le da un plus especial a Chile por su buen trato de balón, ya que para su punto de vista es muy importante tenter un central de buen pie para armar salidas limpias.

Pablo Contreras jugando ante Brasil en Sudáfrica 2010 - Getty

“Hoy tenemos la ventaja de que tenemos jugadores altos, antes no teníamos mucha envergadura física, hoy sí con Sierralta, con Maripán, con Erick, pero pese a ello Gary trabaja muy bien el juego aéreo, se las arregla muy bien pese a su estatura, es muy rápido, anticipa muy bien, y a la hora de defender y de ser un interprete en la salida de balón de la selección, eso lo maneja de muy buena manera. Aparte tiene muy buen anticipo y mucha experiencia, que es lo que estos chicos tienen que empaparse de ellos", agregó.

Por otra parte, sobre la capitanía dijo que en el fútbol actual no es tan importante "porque es sólo una jineta", debido a que el liderazgo en la cancha se ve desde otras situaciones.