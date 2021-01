Francis Cagigao reconoce cercanía con representantes y aclara: "No tengo relación laboral con ellos"

La selección chilena tiene nuevo director, se trata del español-inglés Francis Cagigao, quien tuvo este viernes su presentación oficial por parte de la Federación de Fútbol de Chile, y habló de su trabajo a cumplir en la Roja.

El ex veedor de Arsenal tiene como gran misión encontrar al nuevo entrenador del equipo nacional, luego de la partida de Reinaldo Rueda, quien decidió partir para asumir como estratega de Colombia.

"Poco tengo que ofrecer, porque yo no tuve nada que ver en la salida del señor Rueda, en el momento en que la ANFP contacta conmigo, Rueda era el entrenador, yo no lo he llegado a conocer, ahora es el entrenador de Colombia y le deseo suerte, salvo claramente cuando juegue contra Chile", dijo Cagigao acerca del entrenador caleño.

Por otra parte, el nuevo director de la selección fue consultado acerca de su relación con los representantes, en específico con Cristián Ogalde y Fernando Felicevich, los agentes de los jugadores más importantes del equipo nacional, a quienes dijo conocer, pero que no tiene ningún nexo especial con ellos.

Cagigao fue presentado por Pablo Milad

"Yo he trabajado en el fútbol durante 35 años, y en esos 24 años los he desarrollado en un club, Arsenal, obviamente parte de mi trabajo involucra relaciones humanas, y he conocido a cientos de regrepresentes, miles, tanto en Chile y el mundo, yo no tengo relación laboral con ellos, porque no trabajo para ellos, para una agencia", explicó en primera instancia.

"Sí conozco a Ogalde, por supuesto, sí conozco a Felicevich, por supuesto, aunque yo no era la persona que tenía que negociar los contratos economicos en Arsenal… hay que separar lo profesional de lo personal. Aquí las relaciones son profesionales. En mi club (Arsenal) sólo se contrató a un chileno, y ese fue Alexis Sánchez, siendo representado por Fernando", remató al respecto.