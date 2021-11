Claudio Bravo se acerca a la etapa de entrenador luego de su retiro: "No me planteo competir más de dos o tres años"

Para un futbolista siempre su carrera tiene una fecha de vencimiento. Así también lo sabe Claudio Bravo, actualmente en el Betis, quien asegura que ya se mentaliza en un futuro como entrenador, una vez que decida colgar los guantes y dejar hasta la selección chilena.

Así lo hizo saber en una entrevista realizada por Televisión Nacional de Chile, donde asegura que ya ha ido tomando algunas decisiones para su futuro.

"Hubo un tiempo que estuve mucho con la sensación de pensar, de adquirir cosas y al final es algo que tuve que ir separando,saber cuando si, cuando no, porque tengo que disfrutar. No me quedan 10 años de carrera, no me planteo competir más de dos o tres años", comentó.

Por lo mismo, si bien tiene definido el camino, cree que debe disfrutar el tiempo que le queda como jugador para luego dar vuelta la página comenzando su nueva vida desde abajo en lo formativo.

"Me han pasado cosas positivas en mi carrera y tengo que disfrutar, no tengo que dejar mi trabajo de lado y ya enfocarme de lleno en algo que no estoy haciendo. Pero si visualizo mi futuro estando en una banca dirigiendo, primero empezando quizás por la etapa formativa, porque es lógico que tienes que dejar algo y no tienes que ser egoísta en ese sentido y los que más te dan son los pequeños, que son el futuro, pero ya veremos", detalla.