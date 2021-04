Christiane Endler da vuelta la página por el caso de Su Helen Galaz: "Las que estamos daremos la cara para lograr clasificar"

La selección chilena femenina trabaja en Turquía pensando en los duelos ante Camerún de los próximo 10 y 13 de abril. La Roja se medirá ante las leonas indomables en el repechaje por un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Semanas atrás José Letelier reveló la convocatoria para el encuentro, pero hubo una jugadora que no llegó. Su Helen Galaz decidió automarginarse del elenco nacional por motivos personales, lo que sembró dudas sobre la realidad en la interna.

Este miércoles Christiane Endler habló en conferencia de prensa y abordó lo ocurrido con la figura de Santiago Morning. La arquera y capitana de la Roja aseguró estar golpeada por la situación, pero confía en lo que puedan hacer sus compañeras.

Su Helen Galaz no estará en la Roja luego de automarginarse por motivos personales. Foto: Agencia Uno

"Es una noticia que nos golpeó, me imagino que tiene que haber sido difícil tomar la decisión, bien pensada y super meditada. No es fácil dejar un proceso en esta instancia, además que no nos sobran las jugadoras. Al contrario, somos pocas las que estamos competitivamente aptas para estar en la selección", lanzó Tiane.

Para Endler, eso sí, lo hecho por Galaz es algo que no pueden cuestionar. "Es su decisión, hay que respetarla. Nos comunicó de forma interna".

Finalmente la capitana recalcó que hay que dar vuelta la página y pensar en el partido. "En este momento necesitamos a las que estén 100 por ciento y si ella cree que no era un buen momento, se respeta. Las que estamos daremos la cara para lograr esa clasificación".