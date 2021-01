Arcos se lanza contra la ANFP por cerrarse a un DT chileno para la Roja: "Es estrechar la baraja no en el elemento central"

La selección chilena sigue en busca de su nuevo entrenador de cara a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Reinaldo Rueda dejará su cargo de forma oficial en los próximos días, dejando vacante el sitio en la banca nacional.

Desde la ANFP ya comenzaron a analizar nombres para adueñarse del cargo que deja el colombiano, aunque con un detalle que ha llamado la atención: solo tienen en carpeta a nombres del extranjero. Esto ha generado un revuelo en las últimas semanas, donde se acusa al ente rector del fútbol nacional de darle un portazo a los estrategas nacidos en nuestro país.

El periodista Cristián Arcos abordó esta problemática y se lanzó contra la entidad que preside Pablo Milad por su actitud con los locales. De hecho, recalcó que cerrarse solo a mirar nombres afuera es tan malo como solo ver en el torneo chileno.

Chile busca nuevo técnico, pero sin mirar en el país. La ANFP solo maneja nombres extranjeros. Foto: Agencia Uno

"Fijar la nacionalidad de un técnico dentro de un perfil de próximo entrenador es estrechar la baraja no en el elemento central: su calidad profesional y capacidad técnica, sin importar su lugar de origen. Tan errado cómo decir que debe ser sí o sí extranjero sería imponer que el DT de la Roja tiene que ser chileno a cómo de lugar", lanzó el periodista en su columna en The Clinic.

Para Arcos, esta era también una chance para que históricos del Mundial del 98' mostraran sus armas en los cargos de la Roja. "Se buscó un director técnico nacional extranjero, un scouting del Arsenal de Inglaterra que tal vez tenga muchas competencias como Francis Cagigao. ¿Marcelo Salas, Iván Zamorano, no tenían la capacidad de usar su experiencia en un rol clave? Porque si el mérito de Cagigao es su nivel de contactos, los dos ex goleadores de la Roja no se quedan atrás".

El periodista reiteró que no haber apostado por los chilenos es, por lo bajo, llamativo. "Al menos pensar en ellos. Considerarlos. Evaluarlos y si no convencen, descartarlos. Pero es llamativo como para cargos tan importantes en el fútbol nacional, al extranjero se le pide mucho menos que al nacional".

La selección chilena está a la espera de que Colombia haga oficial la llegada de Rueda para trabajar de lleno en el próximo entrenador. Cagigao aterriza este miércoles en nuestro país para comenzar con las reuniones y dar con el nombre que nos intente llevar a Qatar.