Reinaldo Navia reconoce sobre el empate ante Argentina en 2003: "Sólo queríamos que no nos golearan"

El 6 de septiembre de 2003 la selección chilena sacó un punto por última vez en Argentina por clasificatorias sudamericanas.

Fue un empate 2-2, en el que Reinaldo Navia fue uno de los protagonistas, al anotar el segundo tanto de la Roja, luego del descuento de Milovan Mirosevic.

"Tenía un equipazo Argentina: Almeyda, Verón, Zanetti, el Kily González, Pablito Aimar. Y nosotros prácticamente como lo hicimos en la eliminatoria, ir a buscar el puntito, tirarse atrás, ser más defensivo y apostar al contragolpe. Pero Argentina nos estaba pintando la cara en ese momento", recuerda el Choro Navia en TNT Sports.

Luego, añade: "Nos fuimos al camarín y Juvenal Olmos nos dijo de todo, tratando de levantar el ánimo, íbamos muy cabizbajos. Pensábamos en que Argentina no nos goleara, en ningún momento salimos a querer empatar, pero se fueron dando las cosas. Empezamos a tener el control del partido nosotros, salimos con mucha personalidad y terminamos el partido haciendo algo histórico en ese momento. Sorprendimos".

El ex delantero de Wanderers, también se da el tiempo de relatar su gol: "Fue un gran carrerón de Mauro Pinilla que había entrado en el segundo tiempo. Se llevó en velocidad a Matías Almeyda, y se encontró con un espacio. Estaba muy abierta la defensa de Argentina. Yo estaba por el centro, traté de hacerle un movimiento para abrirle espacio a Mauro o que me la diera. Me la terminó dando y fue en cosa de segundos, cuando veo cerrar al número 2, alcanzo a pinchársela justo y él no se alcanza a frenar. Cuando le engancho, se me doblan las patitas porque se ve como que voy a caer, pero termino acomodando la pelota. Y ya con espacio, dije que le pego fuerte no más".

"Si la cruzaba quizá se me iba, no era mi pierna hábil. Le voy a pegar al centro, aparte estaba muy cerca de Cavallero, entonces termino pegándole fuerte al primer poste. Fue un empate, una locura, una euforia. Imagínate la adrenalina de levantar un partido en que nosotros pensábamos que nos podía golear Argentina y lo terminamos empatando", finaliza.